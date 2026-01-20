Las entidades locales menores de Extremadura critican su "exclusión" de las ayudas para centros de mayores y dependencia

La Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (Felmex) ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" ante su "exclusión" como beneficiarias de las nuevas subvenciones destinadas a la reforma y equipamiento de centros residenciales y de servicios de proximidad.

Tras el análisis del recientemente publicado Decreto 186/2025, de 16 de diciembre, la directiva de Felmex ha constatado que las 22 entidades locales menores de la región administraciones locales han quedado fuera de las bases reguladoras, lo que les impide optar a fondos "fundamentales" para la mejora de centros de día, residencias y centros nocturnos en sus localidades.

La presidenta de la federación, Judit Olivares Muñoz, ha señalado que esta decisión "condena" a estas entidades a la "obsolescencia" de sus infraestructuras.

La federación ha registrado un escrito ante la Administración autonómica en la que detalla que esta exclusión "contraviene el espíritu de las políticas sociales" de la Junta de Extremadura y vulnera el derecho de la ciudadanía a acceder a servicios de dependencia "en condiciones de igualdad, independientemente de si residen en un municipio matriz o en una Entidad Local Menor".

Se trata, por tanto, de una "discriminación injustificada" para los residentes en las entidades locales menores, vulnerando así el principio de cohesión territorial y "dificultando" que estas administraciones locales puedan ofrecer servicios de atención a la dependencia "en igualdad de condiciones", remarca Olivares.

Ante esta situación de "desamparo financiero", la federación ha planteado la modificación "inmediata" del Decreto 186/2025, con el fin de que las 22 entidades locales menores de Extremadura sean incluidas como beneficiarias "de pleno derecho" en todas sus líneas de ayuda.

Así como reclaman, en caso de que no se produzca dicha modificación, una reunión "urgente" con el titular de la Consejería de Salud y Políticas Sociales para buscar "soluciones que garanticen la supervivencia de estos servicios esenciales".