Una vivienda con piscina encarece su precio un 9,6% en Badajoz y un 7,9% en Cáceres, respecto a otro inmueble de características similares sin piscina, según datos de Fotocasa.

Estos porcentajes sitúan a ambas capitales entre aquellas donde la piscina tiene una influencia significativa sobre el precio de venta, confirmando el creciente interés de los compradores por viviendas que incorporen espacios destinados al ocio y al bienestar, según el portal inmobiliario.

"La demanda residencial concede cada vez mayor importancia a los espacios que aportan confort y calidad de vida. La piscina responde a esa tendencia y, en muchos mercados, como es el caso de Extremadura, se traduce en una revalorización significativa de la vivienda", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.