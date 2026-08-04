Las víctimas del franquismo en la Campiña Sur recibirán un homenaje este sábado en Llerena

La Asociación para la Memoria Histórica y Democrática Campiña Sur organizará este próximo sábado, día 8, en Llerena, un homenaje a las víctimas del franquismo de esta zona de la provincia de Badajoz.

El acto, que se desarrollará en el cementerio de Llerena, a las 10,30 horas, contará con la participación de Manuel Laguna Fernández-Grandizo, nieto del primer alcalde republicano de Llerena, Pablo Fernández-Grandizo Niso.

Se trata de un evento "emotivo", "sencillo", "entrañable" y "de recuerdo" coordinado por los miembros de la junta directiva de la asociación, en el cual, después de una breve presentación, intervendrán los familiares de las víctimas así como una asociación memorialista invitada de Extremadura.

Estas intervenciones se irán alternando con poemas variados recitados por los miembros de la asociación 'Paraíso de Hipatia' de la Biblioteca Municipal de Llerena y estará amenizado con temas musicales gracias a la colaboración de Iván López Vergara (guitarra y voz).

Finalmente, se realizará una ofrenda floral ante el memorial del cementerio municipal de Llerena en recuerdo de los republicanos asesinadas en el Puente Romanzal a principios de septiembre de 1936 y se recordarán a las más de 1.000 víctimas de la comarca Campiña Sur que fueron asesinadas por el franquismo.

La asociación ha explicado en nota de prensa que, en el actual contexto político regional, con la derogación de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y la aprobación de la Ley de la Concordia, se dará lectura al Manifiesto por la Dignidad y Memoria en Extremadura, que está suscrito por más de veinte asociaciones memorialistas extremeñas y por más de 1.000 personas.