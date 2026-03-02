Vía Carisa identifica 20 empresas extremeñas con potencial en el sector de la defensa

La alianza Vía Carisa, liderada por Asturias a través de su Consejería de Industria, ha identificado ya a 176 empresas, industrias, entidades tecnológicas y académicas con potencial y experiencia en el sector de defensa en el Principado, Castilla y León, Extremadura (20) y la provincia de Jaén.

Con la base de datos ya estructurada, este programa enmarcado en el corredor industrial de defensa de la Ruta de la Plata, entra ahora en una segunda fase centrada en la dinamización interregional y la generación de proyectos colaborativos.

El centro tecnológico Idonial ha asumido el trabajo técnico y ha identificado y clasificado a 64 entidades en Asturias, 71 en Castilla y León, 21 en Jaén y 20 en Extremadura, lo que suma un total de 176 agentes entre grandes compañías, pymes, empresas de base tecnológica, centros tecnológicos y universidades.

El análisis se ha centrado en sociedades con experiencia directa en defensa y aquellas con tecnologías duales que pueden aplicarse en este ámbito, como robótica, fabricación aditiva, sensórica y sistemas electrónicos, inteligencia artificial o materiales avanzados, informa el Principado.

La mayoría de las entidades identificadas son pequeñas y medianas empresas con capacidades industriales o tecnológicas que podrían integrarse en la cadena de suministro del sector defensa.

La iniciativa Vía Carisa está liderada por el Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la Agencia Sekuens, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo.

En la Alianza Estratégica del Corredor Industrial Vía de la Plata participan, además, el Consejo de Cámaras y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León, la Cámara de Comercio y el Parque Tecnológico de Linares (Jaén) y, por parte de Extremadura, las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, junto con Extremadura Avante y la Fundación Fundecyt–Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

Las próximas actuaciones incluyen al menos dos jornadas interregionales que se celebrarán en Jaén, Extremadura o Castilla y León.

En esos encuentros, empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas podrán contrastar experiencia, conocer oportunidades y explorar proyectos conjuntos.

El objetivo es alinear sus iniciativas con las estrategias y necesidades del sector defensa, reforzando así la soberanía industrial y tecnológica del país.