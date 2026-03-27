Los veterinarios del SES retiraron de casi 3.500 piezas de caza de la cadena alimentaria

Los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) inspeccionaron durante la temporada de caza 2025-2026 un total de 52.798 animales abatidos, lo que permitió retirar de la cadena alimentaria 3.488 piezas por lesiones compatibles con enfermedades de trasmisión al consumidor.

Además, durante la citada temporada, en la que la actividad cinegética aumentó un 16,5 por ciento respecto a la temporada anterior, gracias al análisis de detección de triquina en canales de caza se detectaron por los servicios veterinarios oficiales 185 casos, que se han retirados antes de entrar en la cadena alimentaria.

Son datos facilitados por la Junta, que recuerda que ha reforzado esta temporada el sistema de control sanitario oficial que garantiza que la carne de caza llegue a los consumidores con todas las garantías higiénico sanitarias.

La nueva normativa autonómica en materia de control sanitario de piezas de caza, recientemente actualizada por la Dirección General de Salud Pública, agiliza trámites y refuerza la coordinación con el sector, lo que ha permitido mejorar la trazabilidad, unificar criterios, y fortalecer de una manera más optima la inspección sanitaria oficial, donde se realiza una primera inspección en el campo para después completar una segunda en las industrias cárnicas.

Además, el Ejecutivo detalla que el trabajo en campo de los veterinarios incluye la toma de muestras para la detección de enfermedades como la tuberculosis, la peste porcina africana o aquellas que puedan tener origen zoonósico, es decir que pueden trasmitirse de animales a personas, así como la supervisión de la gestión de subproductos no aptos para consumo humano, tras el acuerdo llevado a cabo con la DG de Agricultura y Ganadería.

Por todo ello, Extremadura se consolida como referente en seguridad alimentaria aplicada al sector cinegético.

Señala que la actualización de la normativa favorece el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, asegurando las máximas garantías sanitarias para los consumidores, ya que es un sector que genera más de 400 millones de euros en Extremadura y que conforman unas 200 empresas.

Matanzas domiciliarias

En cuanto a la campaña de matanzas domiciliarias 2025-2026 comenzó el 1 de noviembre y finaliza el 31 de marzo, también ha contado con una sólida vigilancia sanitaria, con 1.455 matanzas controladas y 2.805 cerdos sacrificados, que dieron lugar a 170 decomisos parciales por patologías detectadas durante la inspección post mortem.

La Junta señala que este control garantiza que esta tradición, tan arraigada en la región, para consumo familiar, se realice bajo criterios estrictos de seguridad alimentaria y de esta forma se eviten enfermedades infecciosas o parasitarias y bienestar animal.