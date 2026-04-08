MOTOR

Las ventas de turismos de ocasión caen un 5,9 por ciento en el primer trimestre de 2026 en Extremadura

La venta alcanzó las 4.439 unidades el pasado mes de marzo.

Redacción

Extremadura |

Los concesionarios multiplican sus ofertas
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La venta de turismos usados alcanzó las 4.439 unidades el pasado mes de marzo en Extremadura, lo que supone un descenso del 3,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las transacciones de vehículos comerciales ligeros se situaron en 872, un 1,6% más.

De esta forma, en el primer trimestre se han transferido en Extremadura 14.378 vehículos de ocasión, un 5,9% menos que en 2025. Los turismos, con 12.067 transferencias, bajan un 6,9%, mientras que las furgonetas, con 2.311 unidades, descienden un 0,3%, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

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