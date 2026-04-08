MOTOR

Las ventas de turismos y furgonetas de ocasión bajan un 5,9% en el primer trimestre en Extremadura

Estas ventas han alcanzado las 14.378 en el primer trimestre en Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano han alcanzado las 14.378 en el primer trimestre en Extremadura, lo que supone un 5,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

En concreto, los turismos han bajado un 6,9 por ciento interanual, con 12.067 transferencias en el primer trimestre, mientras que las furgonetas, con 2.311 furgonetas, han registrado un descenso del 0,3 por ciento.

Respecto al mes de marzo, la marzo, la venta de vehículos usados ha bajado un 2,9 por ciento en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 5.311 unidades transferidas.

Así, los turismos, que suponen en el mes 4.439 compras, decrecen un 3,8 por ciento interanual y se vendieron otros 872 comerciales ligeros, con un aumento del 1,6 por ciento.

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