Las ventas de la industria mejoran en Extremadura un 9,5% en abril, por debajo de la media nacional

La cifra de negocios de la industria creció en Extremadura un 9,5% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, 1,7 puntos menos que la media nacional, que fue del 11,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+23,4%), Andalucía (+17,1%) y Castilla y León (+16,7%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en abril, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con las caídas más grandes de un 14,3%, 8,3% y un 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 1,7% en Extremadura, 1,4 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).