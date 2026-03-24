INDUSTRIA

Las ventas de la industria descienden en Extremadura un 4,2% en enero

Supone 2,1 puntos menos que la media nacional.

Redacción

Extremadura |

FP Dual, una herramienta con un alto grado de inserción laboral
FP Dual, una herramienta con un alto grado de inserción laboral | Archivo

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Extremadura un 4,2% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,1 puntos menos que la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.

En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%.

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