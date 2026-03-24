Las ventas de la industria descienden en Extremadura un 4,2% en enero

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Extremadura un 4,2% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,1 puntos menos que la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.

En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%.