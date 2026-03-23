La Junta de Extremadura alerta de que el decreto por la guerra de Irán incluye "cambios" en el sistema eléctrico

La consejera de la Junta de Extremadura de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha afirmado este sábado de que el decreto-ley aprobado por el Gobierno de medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán introduce "cambios" en el sistema eléctrico que el Ejecutivo autonómico va a estudiar.

Morán, según informa la Junta de Extremadura en un comunicado, ha explicado que su departamento tendrá que analizar y debatir las medidas y ayudas que contempla el decreto, aunque cree que son "insuficientes" puestos que están reducidas a un espacio temporal concreto a pesar de que no se sabe cómo se va a desarrollar este conflicto en Oriente Medio.

"Bienvenidas las ayudas, pero desde luego consideramos que van a ser insuficientes por el viso que tiene la guerra de continuar", ha manifestado.

Además, ha acusado al Gobierno de haber aprovechado este decreto-ley para "introducir unos cambios en el sistema eléctrico, en la distribución de la potencia, de la capacidad y entre los diferentes tipos de proyecto". Su departamento ya se encuentra analizando estas modificaciones que "cambian las reglas del juego".

"Estamos un poco preocupados con ese tema que se ha metido en un decreto de crisis de Oriente Medio", ha agregado.