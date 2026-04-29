Las ventas del comercio minorista en Extremadura crecen un 5,9% en marzo y la ocupación sube un 0,6%

Las ventas del comercio al por menor han registrado un avance interanual del 5,9 por ciento en marzo en Extremadura, mientras que la ocupación ha subido en la región un 0,6 por ciento, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor han registrado un avance interanual del 3,7 por ciento en marzo, tasa 1,7 puntos superior a la del mes previo

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 21 meses consecutivos de alzas.