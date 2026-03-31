Las ventas del comercio minorista crecieron un 2,2% en febrero en Extremadura, por encima de la media nacional

Las ventas del comercio minorista crecieron un 2,2 por ciento en Extremadura en febrero en comparación con el mismo mes de 2024, dos décimas superior a la media nacional (2%), mientras que el empleo en el sector creció un 1,6%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las ventas crecieron un 4% en la comunidad, también por encima de la media nacional (2,9%).

Y en cuanto al empleo en el sector, la subida interanual del 1,6% registrada en Extremadura fue muy superior al incremento experimentado a nivel nacional, del 0,7%. Tan solo dos comunidades, Asturias (2,9%) y Murcia (1,7%) registraron avances superiores al de la comunidad.