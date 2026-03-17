Varios municipios de la comarca de La Serena contarán con una instalación fotovoltaica de autoconsumo

La Diputación de Badajoz ha lanzado la licitación por lotes para la instalación fotovoltaica de autoconsumo en distintos municipios de la comarca de La Serena.

El procedimiento de contratación es abierto simplificado y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo a las 14,00 horas, y las empresas interesadas pueden obtener más información y acceder a los documentos de licitación en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

Cabe destacar que la actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Paisaje Cultural La Serena' y cuenta con un presupuesto base de licitación de 370.350,25 euros (IVA incluido), según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

En concreto, las actuaciones se dividen en cinco lotes que permitirán la instalación fotovoltaica de autonconsumo en distintos municipios de la comarca de la Serena, de tal forma que el lote 1 incluye las obras en Campanario, Higuera de la Serena y Orellana la Vieja, con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de licitación de 85.297,30 euro (IVA incluido).

El lote 2 corresponde a las instalaciones previstas en Cabeza del Buey, Capilla y Peñalsordo, que cuenta con un presupuesto total de licitación de 92.174,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, mientras que el lote 3 incluye las actuaciones en Benquerencia de la Serena y Monterrubio de la Serena, un presupuesto total de licitación de 39.831,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Por su parte, el lote 4 agrupa las intervenciones previstas en Castuera, Esparragosa de la Serena y Zalamea de la Serena, con un presupuesto total de 69.986,28 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, y el lote 5 contempla las obras de instalación fotovoltaica de autoconsumo en La Coronada, La Haba y Quintana de la Serena, con un presupuesto 83.060,20 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Paisaje Cultural La Serena', financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo es "transformar la Serena Paisaje Cultural en un ecodestino turístico y sostenible integral, con identidad propia, en base los valores medioambientales, paisajísticos, históricos artísticos, culturales y artesanos que lo singularizan".

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos financiados con fondos Next Generation tienen como objetivo "avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad", señala.