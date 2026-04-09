Vaquera subraya la importancia del diálogo y el consenso para consolidar los valores europeos de la democracia y la libertad

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha participado en el seminario 'La Unión Europea en el nuevo contexto mundial. Mejorar la competitividad avanzando en el modelo social' y ha subrayado la importancia del "diálogo" para buscar "los consensos necesarios" para consolidar los valores europeos que "son su identidad", como "la democracia, el Estado de Derecho y la libertad".

En el acto, que se ha celebrado este miércoles en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, organizado por el Consejo Económico y Social y la Fundación Yuste, la consejera en funciones ha estado acompañada por el secretario general de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, David González, entre otras autoridades.

Vaquera ha destacado la "utilidad" del CES en los retos que Europa tiene por delante. "Desde 1958, cuando nació el Comité Económico y Social Europeo, tenemos esa vocación, construir puentes entre quienes deciden y ese puente es más necesario que nunca", ha remarcado. En este sentido, la consejera en funciones ha explicado que, para hacer frente a las diferentes coyunturas, el CES debe superar los desafíos de "la representatividad, la eficacia, la visibilidad y la autonomía y capacidad técnica".

Asimismo, Mercedes Vaquera ha destacado la importancia de la Fundación Yuste y la situación de Extremadura como puente con América, con quienes tenemos "una conexión humana e histórica extraordinarias, en especial con los países latinoamericanos", no solo para conservar la herencia del pasado, sino para "buscar nuevos vínculos" con el continente europeo. "Guadalupe fue un centro neurálgico, se supo hacer entonces lo que el momento, el momento europeo, reclama a nuestro presente: tender puentes entre distintas disciplinas y hacer converger los avances del conocimiento", ha afirmado.

Finalmente, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones ha agradecido al Consejo Económico y Social, así como a la Fundación Yuste, la organización de estas jornadas en la región. "Extremadura es una tierra de encuentro, una tierra que ha aprendido a recibir con generosidad y que sabe que lo mejor llega cuando se abren las puertas, así que sean bienvenidos con toda la calidez que esta región es capaz de ofrecer", ha aseverado.