Valverde de Leganés retoma la eterna lucha entre el bien y el mal con la fiesta de 'La Fuga de la Diabla'

La localidad pacense de Valverde de Leganés celebra del 1 al 9 de agosto una nueva edición de 'La Fuga de la Diabla', Fiesta de Interés Turístico Regional que recrea la lucha entre el bien y el mal y que este año aspira a superar los visitantes de anteriores ediciones.

Así, junto al desfile infantil del próximo viernes con unos 150 participantes y el pasacalles y el espectáculo de 'La Fuga de la Diabla' de este sábado, la edición de este año se completa en esta última jornada con el evento 'Diabla's Fest' con un concierto de María Isabel.

Las actividades previas arrancaron el pasado sábado con la 'Gran Noche de los Bartolos' y continúan este martes, día 4, con la inauguración del purgatorio de estas figuras, 25 en total, o el miércoles 5 con una ruta nocturna de terror.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; la teniente de alcalde de Valverde de Leganés, Diana Martínez; el concejal de Cultura, Formación y Participación Ciudadana, Guillermo Casquero; y el gestor cultural Francisco Conde, han presentado esta nueva edición de esta cita declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2016 y que combina historia, leyenda y participación popular para transformar las calles de la localidad en un escenario vivo donde se recrea la encarnizada lucha entre el bien y el mal.

Así, Juan María Delfa, ha definido 'La Fuga de la Diabla' como uno de los eventos culturales "más atractivos y consolidados de toda Extremadura" y un reclamo por el que se interesan cientos de visitantes todos los años. En ese sentido, ha puesto en valor el papel del turismo como una de las herramientas "más potentes" para generar riqueza y fijar población en el territorio, ya que permite dinamizar el comercio local, la hostelería, los servicios y la economía de proximidad.

Igualmente, ha señalado que la institución provincial respalda la celebración de este tipo de eventos que, al mismo tiempo, "ponen en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro arraigo".

TRADICIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Por su parte, Diana Martínez ha expuesto que se trata de una de las celebraciones "más singulares" del municipio y de una Fiesta de Interés Turístico Regional que "representa, sobre todo, el orgullo, la identidad y el compromiso de todo el pueblo", ante lo que ha destacado que también es una tradición recuperada gracias a un esfuerzo colectivo hace unos 24 años de una generación de vecinos que "decidieron rescatar esa parte de la historia" para convertirla en el actual referente cultural y turístico.

"Hoy podemos afirmar que esa apuesta ha dado sus frutos, que se consolida cada año, y que es una cita imprescindible en el calendario del verano extremeño", ha remarcado, sobre esta experiencia que transforma las calles del municipio en "un gran escenario, donde la leyenda, la historia, el fuego, la música y la emoción envuelven a miles de personas", porque durante unas horas Valverde de Leganés revive esa lucha entre el bien y el mal con la "espectacular" huida de la Diabla de la Iglesia y la intervención final del ángel que encarna San Bartolomé.

Asimismo, ha resaltado la implicación del pueblo y que casi 700 vecinos participan como figurantes, actores o voluntarios, dentro de asociaciones o en las peñas en los eventos más importantes, con el espectáculo del sábado como el central.

En la misma línea, Guillermo Casquero ha destacado el crecimiento exponencial que experimenta cada año y ha detallado que el arranque festivo con 'Los Bartolos' contó el pasado sábado con la participación de 25 peñas, con entre 20 y 30 personas cada una, y que son nueve más que el año pasado, lo que refleja el arraigo juvenil de esta fiesta que registró en 2025 unos 5.000 visitantes en el espectáculo de 'La Fuga de la Diabla', que esperan superar para alcanzar los 6.000, y unos 10.000 en el conjunto de las actividades.

Casquero y Conde han destacado algunas de las más importantes, como el martes 4 de agosto con la inauguración del 'Purgatorio de los Bartolos', competición donde solo una figura de 25 en esta edición logrará salvarse de la quema; el miércoles 5 de agosto con la ruta nocturna del terror que en la última edición reunió a más de 700 participantes; o el viernes 7 de agosto con el desfile infantil, con más de 150 niños inscritos.

El sábado 8 de agosto será el turno de la salida del tradicional 'Pasacalles de La Fuga de la Diabla', acompañada por entre 300 y 400 personajes desde la Iglesia de San Bartolomé y posteriormente del gran espectáculo de luz y sonido en el Auditorio Municipal, seguido del concierto de la artista María Isabel.

Un mercado mágico, un ritual de queimada y pócima mágica, una ruta de la tapa diablesca o un espectáculo de ilusión y misterio para toda la familia completan la programación. Respecto al espectáculo del Auditorio Municipal, Conde ha explicado que las entradas tendrán un coste de 3 euros y que la recaudación se destinará íntegramente a la construcción de un dispensario médico en Honduras, con lo que se consolida asimismo la vertiente solidaria de la cita.