Valencia de Alcántara se moviliza ante la Junta para frenar supresión de FP Restauración

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) ha anunciado una movilización para este viernes frente a la sede de la Consejería de Educación en Mérida, con el fin de manifestar su rechazo a la eliminación del grado de Servicios de Restauración del IES Loustau Valverde de dicho municipio.

​La concentración se llevará a cabo a partir de las 8:00 horas ante las dependencias de la administración educativa de la Junta con el fin de conseguir el mantenimiento del ciclo formativo, cuya supresión considera un ataque directo al empleo y al desarrollo del mundo rural.

Esta protesta cuenta con el respaldo de la comunidad del centro, sindicatos, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) y diferentes consistorios de la comarca de la Sierra de San Pedro.

Según éstos, eliminar dicho grado es un obstáculo insalvable para el asentamiento de la población joven en la comarca.

​Desde el consistorio de Valencia de Alcántara han defendido que el mantenimiento de estos estudios profesionales resulta indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades en las zonas rurales.

En este sentido, ha expresado que la supresión de ciclos formativos en localidades periféricas merma de manera directa, a su juicio, las opciones de inserción laboral inmediata en sectores vinculados a la hostelería y al turismo de interior, dos de los principales motores económicos de esta demarcación fronteriza.

​Asimismo, ha subrayado el impacto social y demográfico que conllevan estas medidas restrictivas, ya que obligan a los estudiantes locales a desplazarse a grandes núcleos urbanos para completar su cualificación reglada.