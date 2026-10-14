La vacunación pediátrica ya supera en sus nueve primeros días inmunización alcanzada en 2025

La campaña de vacunación pediátrica frente a la gripe a niños de entre 3 y 11 años en Extremadura ya ha logrado en sus nueve primeros días superar el nivel de inmunización conseguido durante la campaña del año anterior en su totalidad.

Con fecha 9 de octubre, ya se han vacunado en colegios un total de 35.007 niños, lo que supone una cobertura vacunal del 47,28 %, mientras que la inmunización conseguida al final de la campaña anterior en su totalidad fue de un 42,59 %.

Incluyendo al personal docente, se han administrado hasta ahora 38.002 dosis, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.

La campaña de vacunación pediátrica frente a la gripe a niños de entre 3 y 11 años, por primera vez administrada en los centros educativos y de forma intranasal, comenzó el pasado 1 de octubre con 70 equipos de personal del SES.

Según la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura, los grupos de edad infantil llegaron a tener el año pasado 491 casos de gripe por cada 100.000 habitantes.

Hasta e1 15 de octubre esta campaña permitirá inmunizar a los alumnos de entre 3 y 11 años de 466 colegios extremeños, previa autorización de los padres por escrito, en los propios centros, lo que facilita la conciliación familiar y favorece una mayor cobertura vacunal, según la Junta.