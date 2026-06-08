Vacaciones en Paz acogerá a 135 menores saharauis y estrenará casa en Valverde de Mérida

Un total de 135 menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) llegarán el próximo 3 de julio a Extremadura para disfrutar del verano junto a familias de acogida, dentro del programa Vacaciones en Paz, que este verano estrenará en Valverde de Mérida (Badajoz) La Casa NUR, otro espacio de residencia y protección para los niños.

El programa, coordinado por NUR Saharaui Extremadura y la Delegación Saharaui para Extremadura, permitirá que estos menores pasen los meses más duros del año lejos de las extremas temperaturas del desierto, donde durante el verano los termómetros pueden superar los 50 grados centígrados.

Durante su estancia en Extremadura, tendrán acceso a revisiones médicas, una alimentación equilibrada y actividades educativas, culturales y de ocio que contribuyen a mejorar su bienestar y calidad de vida, ha informado NUR Saharaui Extremadura en un comunicado.

Al mismo tiempo, el programa fomenta los lazos de solidaridad entre la sociedad extremeña y el pueblos saharaui.

A falta de un mes para su llegada, NUR Saharaui Extremadura continúa trabajando en los preparativos para garantizar que todo esté listo para recibir a los 135 menores.

La coordinación con las familias acogedoras, el voluntariado y las instituciones colaboradoras resulta fundamental para el desarrollo de un proyecto que cada verano moviliza a decenas de personas comprometidas con la causa saharaui, ha indicado.

La entidad ha agradecido el esfuerzo y la implicación de todas las familias que participan en esta edición, así como el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y demás organismos que colaboran para hacer posible la acogida.

Por otro lado, ha anunciado que La Casa de NUR abrirá sus puertas en Valverde de Mérida (Badajoz) para ampliar la acogida, "una experiencia pionera dentro del programa Vacaciones en Paz".

La iniciativa surge para dar respuesta a la insuficiencia de familias de acogida para atender a todos los menores que cada año desean participar en el programa.