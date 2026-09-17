Los usuarios de la tarjeta Transporte de viajeros en Extremadura crecen en más de un 65% en cuatro años

Los usuarios de la tarjeta Transporte de viajeros en Extremadura han crecido en más de un 65 por ciento en cuatro años, al pasar de 95.957 usuarios en 2022 a 158.703 en junio de 2026.

El director general de Transportes y Movilidad, Cristóbal Maza, ha destacado este miércoles en la Comisión de la Asamblea de Extremadura el "fuerte incremento" experimentado por el uso del transporte regular en autobús desde la puesta en marcha de la gratuidad para los extremeños.

Así, uno de los datos que refleja con "mayor claridad" el impacto de esta medida es el relativo a los viajes subvencionados al 100 por cien, ya que, en cuatro años, estos desplazamientos han pasado de 409.249 a más de 1,7 millones anuales, multiplicando por más de cuatro su utilización.

El crecimiento se extiende también al conjunto de los desplazamientos realizados en el transporte regular por carretera, que han pasado de 1,26 millones de viajes en 2022 a más de 2,17 millones en 2025. Es decir, en apenas tres años se han incorporado cerca de 900.000 viajes adicionales al sistema.

Maza ha señalado que estas cifras demuestran que "cuando las administraciones eliminan barreras económicas y facilitan el acceso al transporte público, los ciudadanos responden".

El director general ha destacado que cada vez más extremeños utilizan el autobús para acudir a sus centros de trabajo, a sus estudios, a consultas médicas o para realizar sus gestiones diarias, ha informado la Junta en nota de prensa.

En definitiva, ha subrayado que la gratuidad del transporte regular contribuye a construir "una movilidad más accesible, más sostenible y cohesionadora para el conjunto del territorio".