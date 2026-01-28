USO alerta de situaciones de agresiones en centros asistenciales de Extremadura

El sindicato USO ha alertado de que las agresiones físicas, verbales y conductuales “forman parte en la actualidad del día a día” de numerosos profesionales en los centros asistenciales de Extremadura, al haberse “normalizado” este escenario.

El secretario general de USO Extremadura, Luis Manuel Gil, ha afirmado durante la presentación de un informe realizado por el sindicato en centros residenciales, sociosanitarios, de menores y de educación especial de la comunidad autónoma que este estudio demuestra que la carencia de personal o la falta de protocolos de prevención han hecho aumentar esta problemática.

El informe, efectuado tras mantenerse reuniones con las plantillas de trabajadores y las direcciones de los 44 centros analizados, refleja que la “normalización” de estas conductas viene derivada por tanto de la existencia “de un problema estructural” en estos centros.

La propia Inspección de Trabajo ya pidió tiempo atrás a la Junta de Extremadura que "debe aumentar las plantillas” en el ámbito de la prevención, ha dicho.

Además, el sindicato ha atestiguado “un grave, injustificado y prolongado retraso en las evaluaciones de riesgo en estos centros de trabajo, con dotaciones donde la última actualización data incluso de 2009”, ha afirmado el representante sindical.

Todo ello lleva a que “no haya una respuesta eficaz y adecuada a la grave situación a la que están expuestos los empleados” ante estas agresiones de todo tipo por parte de los usuarios.

El sindicato ha pedido por todo ello el aumento de las plantillas en los centros en global (incluida la cobertura de todas las plazas vacantes) y en el ámbito de la prevención, actualizar las evaluaciones de riesgos de trabajo, o impulsar las negociaciones necesarias para aprobar “de forma urgente” un Reglamento de Funcionamiento de Centros de 24 Horas que incluya “un protocolo homogéneo”.

El reconocimiento de la “peligrosidad” y “penosidad” en la labor que prestan los trabajadores es otra de las exigencias, ha dicho.

En caso de que no se den estos pasos, USO ya estudia un calendario de movilizaciones, el cual se iniciaría con una concentración en el CAMP María Jesús López Herrero de Plasencia “debido al grave problema estructural y de plazas” que sufre este centro.

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de USO Extremadura, Sagrario Conejero, ha lamentado por su parte que muchas de estas agresiones “caigan en saco roto” debido “a la falta de seguimiento efectivo de los incidentes” que acontecen en estos centros.