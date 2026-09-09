UPTA resalta que Extremadura habría perdido autónomos desde 2022 sin el "empuje" de los extranjeros

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha subrayado que el crecimiento de los extranjeros está sosteniendo la evolución positiva del RETA en Extremadura.

Así, señala que entre julio de 2022 y julio de 2026, la comunidad ha pasado de 81.002 a 81.743 trabajadores autónomos, lo que supone un incremento neto de 741 afiliados en cuatro años, un crecimiento detrás del cual se encuentran dos evoluciones diferentes, ya que mientras que se han perdido 195 autónomos de nacionalidad española, la afiliación extranjera ha aumentado en 936 trabajadores, pasando de 2.624 en julio de 2022 a 3.560 en julio de 2026.

Esto significa que el incremento de los autónomos extranjeros equivale al 126,3 % de todo el crecimiento neto registrado por el RETA extremeño desde 2022. "Sin su aportación, Extremadura no habría ganado trabajadores autónomos durante este periodo, sino que tendría hoy menos afiliados que hace cuatro años", remarca UPTA.

La afiliación extranjera ha crecido un 35,7 % desde julio de 2022, mientras que la de nacionalidad española ha retrocedido ligeramente, un 0,2 %. Como consecuencia, los extranjeros han pasado de representar el 3,2 % del RETA extremeño al 4,4 % en apenas cuatro años.