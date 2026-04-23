UPTA lamenta los 23 accidentes graves y una muerte en el trabajo autónomo en 2025

Los datos de siniestralidad laboral en el trabajo autónomo durante 2025 en Extremadura, con 23 sucesos graves, un muerte y 863 bajas por accidentes de trabajo, vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante, según UPTA, que aboga por un cambio de modelo normativo que tenga en cuenta a este colectivo.

En un comunicado, ha advertido de que detrás de estas cifras hay miles de historias personales, negocios interrumpidos y familias afectadas por una problemática que sigue sin recibir la atención necesaria.

A su juicio, los trabajadores autónomos continúan siendo los grandes olvidados en materia de prevención de riesgos laborales.

A diferencia de los asalariados, el colectivo desarrolla su actividad en condiciones más precarias desde el punto de vista de la seguridad, con menor acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional, ha denunciado.

Esta situación responde a un problema estructural, según UPTA: el sistema de prevención en España ha sido diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario, en los que los riesgos son elevados.

En este contexto, UPTA ha alertado de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa puede agravar la situación si no va acompañado de recursos.