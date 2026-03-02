UPTA alerta de la aceleración del ritmo de jubilaciones de autónomos en Extremadura

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha advertido de una aceleración clara del ritmo de jubilaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 53.304 pensionistas en enero de 2026 en Extremadura, y ha reclamado un plan de relevo generacional.

El RETA registra 53.304 pensiones totales en enero de 2026 en Extremadura frente a 52.263 en enero de 2024: 1.041 pensiones más en dos años, según recoge en un comunicado de prensa.

La pensión media total del RETA en la comunidad se sitúa en 910,45 euros al mes, frente a 813,6 euros al mes en enero de 2024 (un incremento de 86,85 euros (11,9 %).

En cuanto a pensiones de jubilación en Extremadura, el RETA alcanza los 33.121 pensionistas, 545 más que en enero de 2024, con una pensión media de jubilación de 993,17 euros al mes, frente a 888,63 euros al mes en enero de 2024, lo que se traduce en 104,54 euros más (11,8 %).

Pese a la mejora progresiva de las cuantías en el RETA, UPTA ha alertado de que "la diferencia entre las pensiones de los trabajadores autónomos y las del Régimen General continúa siendo muy significativa".

A enero de 2026, la pensión media total en el Régimen General de la comunidad se sitúa en 1.239,54 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanza los 1.445,51 euros.

En comparación, la pensión media total del RETA en Extremadura fijada en 910,45 euros, es 329,1 euros inferior, lo que supone una brecha del 26,5 %.

En el caso de la jubilación, la diferencia asciende a 452,3 euros mensuales, ya que la pensión media del RETA está en los 993,17 euros mensuales, un 31,3 % menos que en el Régimen General en la comunidad.

UPTA ha recordado que "esta brecha es consecuencia de décadas de cotización por bases reducidas y de carreras de cotización irregulares dentro del trabajo autónomo".