UPA-UCE da un toque a la Junta por su abandono del campo: “No notamos esa prioridad de la que hablaban en campaña”

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ponga en marcha ayudas para paliar la situación que atraviesa el campo en la región debido principalmente a la subida de los costes, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas, para demostrar así el apoyo al sector del que hablaba durante la campaña electoral.

Un apoyo que hasta el momento no están notando, puesto que, tras más de cuatro meses de gobierno "no se ha puesto un duro", asegura el secretario general de la organización agraria, Óscar Llanos, quien ha aseverado en una rueda de prensa este miércoles que la agricultura y ganadería de la región atraviesan una "situación crítica", especialmente por la subida de los costes de producción y por la entrada de productos de terceros países con los que no juegan, afirma, en igualdad de condiciones.

El líder de la organización, que ha avanzado que esperan reunirse en los próximos días con la presidenta de la Junta para abordar los problemas del campo, ha incidido en que más de cien días después de la toma de posesión no se ha convocado aún ningún Consejo Agrario, y que únicamente se han celebrado reuniones a petición del sector para temas como las cerezas, la apicultura, el cereal de invierno y el arroz.

Llanos ha explicado que los principales problemas que acucia al sector agrario son los precios, los costes de producción y las entradas de productos de terceros países con los que España "no juega en igualdad de condiciones", por las prohibiciones de ciertas materias activas que dificultan la producción en Extremadura.

Además, la comunidad se encuentra "en desigualdad de condiciones" respecto a otras comunidades autónomas, donde ven un "mayor apoyo" a su sector agrario y ganadero, como es el caso de Andalucía, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Madrid, donde se ha puesto sobre la mesa "presupuesto para ayudas" por diversas crisis, como las borrascas, la subida de los fertilizantes, los cereales o la apicultura

Sobre la apicultura, el líder de UPA-UCE ha pedido al gobierno regional que "apoye de verdad a su sector muy dañado" al que los incendios del verano le han dado "la puntilla a una situación ya muy grave", aseguran desde la formación en una nota de prensa.

"El sector agrario y ganadero de esta región es el sustento económico y social de muchos pueblos. Si el campo extremeño no funciona, los pueblos y exportaciones irán desapareciendo, porque gran parte de nuestra industria está ligada al sector agrario y ganadero", ha explicado Óscar Llanos.

El líder agrario ha apelado a la presidenta de la Junta para que "se retrate y demuestre ese apoyo al campo del que hablaba durante la campaña electoral".