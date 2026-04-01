UPA-UCE pide a los municipios afectados por las borrascas que trasladen los daños a la Delegación del Gobierno

UPA-UCE Extremadura ha hecho un llamamiento a los municipios de la región que se vieron afectados por las borrascas de comienzos de año, y que no están incluidos en el Real Decreto de ayudas, para que comuniquen los daños registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas a la Delegación del Gobierno.

Esta organización agraria se ha puesto en contacto con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) para que le haga llegar a los ayuntamientos una carta en la que pide enviar los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas a la Delegación del Gobierno y ésta, a su vez, al Ministerio de Agricultura.

"Todas las explotaciones afectadas que no vienen en el listado deben poder acceder a las ayudas igual que el resto", ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, en rueda de prensa.

UPA-UCE, como ha señalado, ha trabajado desde que se hicieron públicas las ayudas para que ningún agricultor o ganadero afectado se quedara fuera de los apoyos por las borrascas y, al no incluirse muchos de los términos municipales afectados en el primer listado, muchos agricultores y ganaderos extremeños, a pesar de padecer el problema, no van a poder percibir la ayuda.

Cabe recordar que esta organización agraria cifró las perdidas en más de 200 millones de euros para el campo extremeño, por lo que ha pedido a esos ayuntamientos que trasladen a la Delegación del Gobierno los daños sufridos por los agricultores y ganaderos para que se incluyan en el Decreto.

Por otro lado, UPA-UCE ha pedido "responsabilidad" a quienes soliciten estas ayudas porque deberán firmar un documento de declaración responsable. "Lo último que queremos es que alguien tenga que devolver la ayuda. Por eso, pedimos al ministerio que lo clarifique el procedimiento de aquí al 7 de abril, que es cuando empezaremos a comunicar los daños", ha solicitado Llanos.