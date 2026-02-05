UPA-UCE alerta del intento de la industria privada de "pagar precios ruinosos" a los productores de tomate

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este miércoles que la industria privada "está intentando imponer precios ruinosos" a los productores de tomate de la región, ofreciéndoles 107 euros por tonelada, una cifra con la que los agricultores "no podrán cubrir ni tan siquiera los costes de producción".

Ante esta situación, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que no pueden "aceptar los precios ruinosos de la campaña pasada teniendo en cuenta que los costes de las semillas y los fertilizantes han subido", ya que eso "supondría producir a pérdidas durante dos años consecutivos", ha dicho.

Así, y teniendo en cuenta los estudios elaborados por la Universidad de Extremadura y publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, "la conclusión es que los productores extremeños tienen unos costes de producción de 137 euros la tonelada", por lo que ha advertido de que "aquellas industrias que paguen por debajo de este precio estarán incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria".

Según recuerda esta organización en nota de prensa, el pasado 21 de enero, UPA-UCE Extremadura ya reclamó a los productores de tomate extremeños que no firmaran contratos por debajo de los costes de producción, que se sitúan en 137 euros la tonelada para esta campaña.

Ahora, UPA-UCE vuelve a denunciar que en 2025 se pagó a 107 euros la tonelada de tomate y los productores no llegaron a cubrir los costes de producción, por lo tanto, muchos agricultores produjeron tomate a pérdidas.

Ante esta situación, UPA-UCE Extremadura hace un llamamiento al conjunto de las industrias, ya que "con estos precios lo que van a conseguir es que los agricultores decidan probar con otros cultivos como el olivar, lo que conlleva el abandono definitivo del sector y que, por tanto, se irá reduciendo el porcentaje de agricultores que siembran tomate cada año en la región".

Por eso, la organización agraria insiste en reclamar la mediación de la Junta de Extremadura en este conflicto para que sea la administración regional quien garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, "ya que la propia Junta ha publicado los costes de producción del tomate y se sitúan en 137 euros la tonelada", concluye.