La Universidad de Mayores de Extremadura supera las 2.000 matrículas y estudia ampliar su presencia a nuevas localidades

La Universidad de los Mayores de Extremadura (UMEx), un programa impulsado conjuntamente por la Universidad de Extremadura y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta, ha superado ya las 2.000 solicitudes de matrícula para el curso 2026/2027 cuando todavía permanece abierto el plazo de inscripción, que se prolongará hasta el próximo 19 de junio.

Este dato confirma el "creciente interés" de la sociedad extremeña por un programa académico y social dirigido a personas mayores de 55 años que desean continuar aprendiendo, ampliar sus conocimientos, fortalecer sus relaciones sociales y disfrutar de la experiencia universitaria, sin necesidad de disponer de una titulación previa ni realizar pruebas de acceso.

La consolidación de la UMEx, que el pasado curso alcanzó más de 4.000 matriculaciones, ha llevado a la Universidad de Extremadura y a la Junta de Extremadura a estudiar la posibilidad de ampliar la red de sedes del programa. Actualmente, la Universidad de los Mayores está presente en Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena y Zafra.

Con este objetivo, entre el 16 y el 30 de junio se abrirá un periodo extraordinario de preinscripción en los ayuntamientos de Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo, localidades cuyos vecinos han venido desplazándose hasta ahora a las sedes más cercanas para poder participar en el programa, informa en nota de prensa el Ejecutivo regional.

Esta iniciativa refleja el "compromiso" de la Universidad de Extremadura y la Junta con el envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como con la igualdad de oportunidades en el territorio, acercando la formación universitaria a aquellos municipios donde existe una demanda consolidada y cuyos vecinos deben desplazarse actualmente a otras sedes para participar en el programa.

El nuevo periodo de preinscripción permitirá conocer el número real de personas interesadas en cursar sus estudios en una sede propia. Si se alcanza un volumen suficiente de alumnado que permita garantizar la viabilidad de la sede, la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura trabajarán conjuntamente con los ayuntamientos implicados para hacer posible la apertura de estas nuevas sedes.

La Universidad de los Mayores de Extremadura nació en el curso 1998/1999 y se ha consolidado como un referente en el aprendizaje permanente y el envejecimiento activo. Su oferta académica se estructura en cinco cursos de grado y un curso de posgrado, con clases dos días a la semana en horario de tarde, además de actividades culturales, excursiones y encuentros organizados junto al alumnado.

El plazo ordinario de matrícula para el curso 2026/2027 continúa abierto hasta el 19 de junio. La matrícula tiene un coste anual de 92 euros en los estudios de grado y de 112 euros en el posgrado. Además, existe un sistema de becas para la exención de tasas destinado a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos.