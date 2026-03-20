La Universidad de Extremadura premia el talento investigador en igualdad de género

La Universidad de Extremadura (UEx) ha entregado este jueves la VI edición de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género, en la que ha puesto en valor el talento, el esfuerzo y el compromiso del alumnado con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La entrega de estos premios de la UEx que premian el talento investigador en igualdad de género se ha celebrado en el Rectorado del campus de Badajoz y ha reunido a representantes institucionales, comunidad universitaria y entidades colaboradoras en torno a la defensa de la igualdad como eje del conocimiento.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero; la diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares Matito, y la directora de la Oficina para la Igualdad de la UEx, Belén Suárez Lantarón.

Durante su intervención, Belén Suárez ha agradecido el apoyo de las entidades colaboradoras, y ha destacado el patrocinio de Coca-Cola y el respaldo de la Diputación de Badajoz para seguir impulsando nuevas convocatorias, así como la labor del jurado, tutores y equipo organizador, a la vez que ha puesto en valor "el talento, el esfuerzo y el compromiso del alumnado por dedicar su tiempo a investigar y reflexionar sobre la igualdad de género".

Al mismo tiempo, ha subrayado que estos premios "son una declaración de intenciones" de la institución. En este sentido, ha incidido en que ésta tiene la responsabilidad de producir conocimiento "socialmente útil" y trabajar por la igualdad y los derechos de las personas y ha recordado que la universidad "debe garantizar espacios seguros y libres de acoso".

Por su parte, Lourdes Linares ha destacado el "compromiso compartido" entre instituciones y entidades, agradeciendo también la colaboración de Coca-Cola. "Creemos en el valor transformador del conocimiento", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que desde la Diputación de Badajoz seguirán apoyando estas iniciativas.

Linares ha incidido igualmente en que "la igualdad se construye con recursos, alianzas e investigación", y ha destacado la importancia de este tipo de reconocimientos para avanzar en políticas públicas eficaces.

Pedro M. Fernández Salguero ha felicitado a su vez a todas las premiadas y ha agradecido la implicación de la Diputación de Badajoz y de la Oficina de Igualdad. "Cada vez tenemos más implicación y aceptación en este ámbito", ha señalado, para destacar que los estudios realizados tienen un efecto que sensibiliza y visibiliza a la comunidad universitaria sobre este tema.

Asimismo, ha subrayado que "se trata de un asunto que afecta a toda la comunidad universitaria" y que estos trabajos "se integran dentro de una estrategia de igualdad de la UEx, una institución comprometida con la igualdad y en contra de la violencia". "Nos financiamos con fondos públicos y tenemos que revertir ese conocimiento a la sociedad", ha recordado por último.

ENTREGA DE PREMIOS

En la categoría de Mejor Trabajo Fin de Grado, el primer premio ha sido para Lucía González Buenadicha, por el trabajo 'Programa de prevención e intervención sintomatológica de violencia de género en mujeres con discapacidad'.

Los accésits han recaído en Ana Isabel Carmonet Gallardo, por 'La marca de género en el diccionario', y en Ana Gallego Cerezo, por 'Análisis teórico de las masculinidades alternativas y su relación con la prevención de la violencia de género'. Además, el jurado ha concedido una mención especial a Lucía Carmona García por su trabajo sobre liderazgo transformacional en mujeres del tercer sector.

En la categoría de Mejor Trabajo Fin de Máster, el premio ha sido para Carmen Risco Lucas, por 'La concepción de la pornografía entre estudiantado universitario: una aproximación cualitativa', mientras que el accésit ha sido otorgado a Marta Hernández Castro por su estudio sobre la representación de la figura femenina en museos de Badajoz.

Por último, el premio a la Mejor Tesis Doctoral ha sido para Clara Gallego Sosa, por su investigación sobre 'El papel de la diversidad de género del consejo de administración en el desempeño sostenible de las empresas en el contexto de la agenda 2030'.