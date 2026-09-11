La Universidad de Extremadura inaugura el curso 26/27 con más de 60 titulaciones y unos 20.000 alumnos

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este jueves, día 10, en Badajoz la apertura solemne del curso académico 2026/2027, que contará con 64 titulaciones de grado, 15 de doble grado, 25 programas de doctorado y 45 másteres universitarios, varios de ellos interuniversitarios e internacionales.

Respecto al alumnado, serán unos 18.000 de grado, unos 2.000 de másteres y unos 1.000 de programas de doctorado, a falta de los datos que arrojen los nuevos llamamientos ordinarios y extraordinarios, como ha detallado el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, que ha destacado que, con estos datos provisionales, mantienen los números del pasado año, y que un reto que se han marcado, ya alcanzado el pasado curso, es superar los 4.000 de grado de nuevo ingreso.

En estos momentos tienen más de 3.700 y esperan llegar o superar dicha cifra, ha apuntado, junto con que no se contemplan nuevas titulaciones "por el momento", aunque se estudian dos o tres nuevas, mientras que de cara al próximo curso prevén poner en marcha como novedad dos másteres oficiales que se van a impartir conjuntamente con cuatro universidades de la Alianza EU Green europea uno sobre nuevas tecnologías y el otro en torno a la empresa.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha trasladado a quienes estudian en la UEx que "esta tierra les necesita" y tanto su conocimiento, como su humanidad, imaginación, impaciencia y "esas ganas de cambiar las cosas", así como que, durante muchos años, se ha hablado del talento joven extremeño, "casi siempre unido a la despedida, como si formar buenos profesionales llevara inevitablemente aparejado verlos marcharse".

Ante ello, ha abogado por "empezar a contar otra historia" y por que quien quiera conocer el mundo lo haga o quienes opten por estudiar, trabajar, investigar o vivir fuera puedan hacerlo, "pero que también regresar sea una posibilidad, que construir una vida en Extremadura desde luego no suponga ninguna renuncia". Se trata, ha expuesto, de uno de los "grandes retos" que tienen por delante y una "grandísima responsabilidad" para quienes están gobernando.

FINANCIACIÓN, RETOS Y LOGROS

El presupuesto de la UEx para el ejercicio 2026 ha ascendido a 219,8 millones de euros, un 4,85 por ciento más respecto al anterior, como ha detallado el secretario general de la institución, Francisco Álvarez Arroyo, en la lectura del resumen de la memoria el curso académico 2025-2026, junto a la consolidación de la misma en el puesto 701-800 de las mejores universidades del mundo, como refleja por cuarto año consecutivo el ranking de Shanghái; y que aparece por primera vez en otro de los más influyentes, el QS World University Rankings del Reino Unido.

A continuación, el catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Julián Ramajo, ha pronunciado la lección inaugural del curso 2026/2027, titulada 'Análisis socioeconómico de la comunidad autónoma de Extremadura: diagnóstico y retos para el futuro'.

Posteriormente, ha intervenido el rector, quien ha remarcado en materia de financiación que reconoce el esfuerzo realizado por el gobierno regional para aumentar la de la UEx, que cubre la totalidad del capítulo 1 de gasto, la bonificación de matrícula y mejoras "importantes" de la partida para obras y mantenimiento.

No obstante, quedan retos "fundamentales" en este ámbito que se deben abordar, como actualizar la financiación al incremento anual del coste de personal y, "de manera especial", reducir gradualmente y en último término eliminar el déficit existente, que supone un "lastre" para la "normal" gestión universitaria y el cumplimiento de objetivos a corto y medio plazo.

En este sentido, ha indicado que, gracias al trabajo conjunto de la Junta y la Universidad, han conseguido reducir el déficit en más de 3,5 millones en los dos últimos años. Por otro lado, confía en que el anuncio realizado por Guardiola en el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta, acerca de la elaboración de un plan de financiación estable y plurianual para la UEx, sea puesto en marcha "en el menor tiempo posible", permitiendo con ello poder planificar de una manera racional las actividades y optimizar el funcionamiento.

En otro momento, ha puesto el foco en que están próximos a finalizar el mandato 2023-2026, por lo que ha querido resumir los principales logros conseguidos, como la aprobación de los nuevos estatutos de la UEx por el Consejo de Gobierno de la Junta, la adaptación del acceso a la universidad a la nueva PAU o la gestión de la cotización a la Seguridad Social de más de 8.000 estudiantes en prácticas al año. Finalmente, ha anunciado que, dada la cercanía del final de su mandato, próximamente convocará elecciones a rector tras los trámites necesarios.

GUARDIOLA Y LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Por su parte, la presidenta de la Junta ha destacado que la UEx lleva más de 50 años generando conocimiento y ofreciendo a miles de extremeños algo que, durante tiempo, estuvo lejos del alcance de muchas familias, como la posibilidad de cursar estudios superiores sin marcharse de la tierra. "Eso cambia una sociedad, de hecho la ha cambiado ya", y hoy forman parte de la vida diaria de la región profesionales de distintos ámbitos que un día se sentaron por primera vez en un aula, como igualmente dentro de unos años sucederá lo mismo con los actuales nuevos estudiantes.

"Por eso, una universidad pública no puede vivir únicamente pendiente del curso siguiente, necesita tiempo, necesita estabilidad, recursos, y confianza", ha remarcado, junto con que durante estos años, han intentado - y cree que "conseguido" - que la relación con la UEx parta de escuchar qué necesita y dar pasos "medidos, rigurosos y concretos", y han trabajando juntos en aras de ampliar y ajustar el sistema de becas o premiar la excelencia, incrementando en más de 40 por ciento los fondos destinados a este fin.

También han avanzado en las condiciones del profesorado laboral, con el reconocimiento de quinquenios y sexenios, o este curso va a impartirse por primera vez el primer grado dual, además de invertir en infraestructuras universitarias, que se duplica respecto a 2023, o movilizar en los tres últimos años más de 43 millones de euros para investigación. El presupuesto de la Junta para 2026, ha resaltado Guardiola, recoge esas necesidades de personal de la universidad pública y, por primera vez, el importe total de las tasas bonificadas.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

En declaraciones previas a los medios, el rector se ha referido a preguntas de los periodistas a las universidades privadas que pretenden implantarse en la región, ante lo que ha apuntado su "preocupación", "no miedo", ante la puesta en marcha de las mismas, frente a lo que ha defendido que la UEx presenta una oferta académica "importante" y tiene un prestigio nacional e internacional, además de ser "competitiva".

"No hay miedo ninguno", aunque insiste en su petición de que se apliquen los mismos criterios de calidad y de control y en que se haga un seguimiento "exhaustivo" a las universidades privadas que se implantan en la región "del mismo que se hace con la UEx".