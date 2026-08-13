La Unión Extremadura pide al consejero de Agricultura que "despierte" y afronte los "problemas" del sector

La Unión Extremadura ha pedido al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, que "despierte" y afronte los "problemas" del sector primario en la región.

Así, la organización agraria ha lamentado que, en apenas 100 días tras su nombramiento, las expectativas sobre la gestión de García "se han diluido". "Esperemos que despierte y empiece a afrontar los problemas de esta dura campaña", ha incidido.

Al respecto, ha recalcado que la actual campaña agraria se está caracterizando por unas temperaturas muy altas y secas que provocan "importantes pérdidas" en los cultivos y escasez de pastos para el ganado, a lo que se une unos costes de producción "muy elevados" y unos precios que no cubren los costes de producción.

También ha criticado que la campaña comenzó con unas borrascas que provocaron importantes daños en los campos extremeños, ante lo que el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía aprobaron una serie de ayudas que, en el caso de Extremadura, solo abarcaban a las Vegas del Guadiana y no todos los municipios.

"La Junta de Extremadura prometió ayudas y ha incumplido su promesa. Tuvimos importantes pérdidas por las lluvias en las cerezas del norte de la región, la consejería está dando largas para no hacer nada", ha señalado.

También ha apuntado que, debido a los aumentos en los costes del gasóleo y de los fertilizantes, tanto el ministerio como algunas comunidades han aprobado ayudas al sector, con especial mención al sector apícola, mientras que en Extremadura "no se va a tramitar ayuda alguna".

Además, y debido al descenso en el consumo del vino que ha hundido los precios de las uvas, algunas comunidades están preparando medidas de arranque de viñedo, cuando en Extremadura "no se prevé actuación alguna".

Sobre la vacuna contra la lengua azul que, anteriormente fue gratuita, lo que fomentaba la vacunación de la cabaña de ovino, este año los ganaderos tienen que comprarlas y posteriormente solicitar las ayudas, ha criticado la organización en nota de prensa.

Del mismo modo, ha explicado La Unión que se ha solicitado que se cumpla el compromiso de reducir la burocracia en el campo extremeño, por ejemplo en la documentación para el transporte de la uva y de las aceitunas, y "no se ha hecho nada al respecto".

"Eso sí, la consejería se ha gastado 1,2 millones de euro en adquirir 35 vehículos nuevos todoterreno, esta parece ser su prioridad", ha afeado La Unión Extremadura.

Finalmente, ha apuntado que había "expectación" entre los agricultores y ganaderos de Extremadura para ver cómo sería la gestión del nuevo consejero, que venía con "muchas ilusiones", y que se ha visto defraudada en "apenas 100 días de gobierno".

"Esperemos que el consejero despierte y empiece a afrontar los verdaderos problemas que tiene el campo extremeño", ha aseverado La Unión.