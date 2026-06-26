Unidas por Extremadura registra 305 enmiendas a los presupuestos para “mejorar y proteger los servicios públicos”

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura 305 enmiendas a los presupuestos regionales presentados por Partido Popular y Vox. Su portavoz, Irene de Miguel, ha destacado ante los medios que “estas 305 enmiendas proponen modificar un total de 366 millones de euros en este presupuesto”, buscando “tres objetivos”.

El primero de ellos según De Miguel es “proteger y mejorar los servicios públicos, como la educación, la sanidad y la dependencia”; el segundo “es desmantelar los chiringuitos que Partido Popular y Vox han puesto en marcha y lo único que hacen es derrochar el dinero público”; y el tercero “es traer dignidad a unas cuentas que este Gobierno ha arrebatado a nuestra tierra”.

La portavoz ha detallado cuáles son las más destacadas de esas 305, poniendo el foco en sanidad, educación, empleo o acabar con el derroche político.

En materia de sanidad, De Miguel ha destacado que lo “más importantes son los más de 30 millones de euros que proponemos que se gasten en contratar personal estructural del Servicio Extremeño de Salud y evitar así ese modelo perverso de peonadas y privatizaciones que lo único que hacen es deteriorar nuestra sanidad pública, sobre todo la atención primaria”.

En educación proponen “una bajada de ratios drástica que permita contratar más profesionales en la educación, hacerlo en mejores condiciones y apostar por la educación infantil de cero a tres años”. Además, las enmiendas planteadas buscan “mejorar las necesidades educativas especiales, y por supuesto llevar a cabo la homologación salarial con la que se comprometió este Gobierno y que ha quedado muy lejos de ser una realidad en estas cuentas”. Unidas no ha querido olvidarse de la demanda pendiente de la climatización de las aulas extremeñas, por lo que apuestan por “un plan de bioclimatización en las aulas extremeñas para que nuestros alumnos no se cuezan mientras están recibiendo clases”.

En materia de empleo, Irene de Miguel ha destacado que quieren “fomentar el empleo juvenil”, por lo que proponen “un plan para la empleabilidad de la mujer en el medio rural y, sobre todo, fomentar todo lo que tiene que ver con la economía social”.

En vivienda plantean “acabar con esta política de chinchetas del Partido Popular y Vox que como sabéis solo han planteado viviendas y proyectos en los ayuntamientos de su color político”. Por ello apuestan por “más vivienda pública también en ayuntamientos que no son ni el Partido Popular ni de Vox”. Además proponen “recuperar el impuesto a las viviendas vacías para esos grandes tenedores”.

En agricultura y ganadería plantean “que tiene que haber un servicio de extensión agraria que acompañe a los agricultores para que puedan desarrollar un sistema que sea mucho más resiliente, que les proteja y, sobre todo en este contexto geopolítico en el que estamos viviendo, cuando ha subido tanto los carburantes como los fitosanitarios, necesitamos otro modelo de producción de alimentos y por eso queremos que haya un acompañamiento real y en el campo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos”.

Además, ha planteado la creación de “un seguro de cereza público y que el cereal en Extremadura esté amparado por la integración, que yo creo que es una demanda histórica del sector que queremos que se lleve a cabo”.

En materia de transporte proponen “un estudio sobre la posibilidad de poner en marcha ese tren de cercanías”, defendiendo que “no podemos ser la comunidad autónoma que no tiene algo que conectaría nuestros municipios y vertebraría nuestro territorio”.

Irene de Miguel ha continuado destacando “aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda; que las instalaciones fotovoltaicas tengan un impuesto especial y dejen de una vez por todas ya dinero en nuestra tierra; que el complemento a las pensiones no retributivas aumente hasta los 1.200 euros al año, ya que a día de hoy están en 260 euros al año, lo cual nos parece indigno”, defendiendo “que nuestros mayores y sobre todo aquellos que reciben pensiones que no llegan al salario mínimo interprofesional necesitan de ese complemento autonómico que venga a hacer pensiones dignas”.

Por último, la portavoz de Unidas ha destacado su propuesta de “bajar el sueldo a los diputados y a los altos cargos un 10 por ciento”, señalando que “quienes han venido supuestamente con la bandera de acabar con los chiringuitos y acabar con los privilegios de la clase política han aumentado el número de altos cargos, de consejerías, y han inundado estas cuentas de chiringuitos ideológicos”. De Miguel ha aseverado que “no sabemos si votarán a favor de bajarse el sueldo, pero es algo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer porque creemos que el trabajo de los políticos en esta región se tiene que parecer más al trabajo de la gente corriente. Y no puede ser que tengamos a la presidenta del gobierno siendo la quinta que más cobra de los presidentes autonómicos mientras los trabajadores públicos son los peor pagados de todo el país”.