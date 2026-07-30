Unidas por Extremadura critica la "falsa absoluta de diálogo" del gobierno de Guardiola tras no aprobar enmiendas

Unidas por Extremadura ha criticado este miércoles la "falta absoluta de diálogo" del Gobierno de Mérida tras no aprobar ninguna de las 294 de las enmiendas parciales presentadas por esta formación al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026.

De esta forma se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, tras la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026 con los votos del PP y Vox, y del que ha criticado además de la "falta de diálogo", el tono "bronco" del debate

Una aprobación con la que se "ha consumado el farol", ha considerado González Frutos, quien ha aseverado que el objetivo de este presupuesto es "simplemente encubrir el salseo de los seis meses que nos han tenido las derechas" sin gobierno.

Además, ha criticado que estas cuentas tienen un "recorrido de dos meses" y que tienen una "función meramente propagandística", tras lo que el diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que las cuentas son "un parapeto" porque "ocultaban el acuerdo de la vergüenza que no le resulta cómodo ni siquiera a su promotor".

En su intervención González Frutos ha insistido en la falta de diálogo a pesar, ha dicho, "del pluralismo político de la Cámara" y ha criticado que el gobierno "ni se ha reunido en ningún momento, ni ha escuchado" a la oposición.

El diputado de Unidas por Extremadura ha señalado también que en el debate ha habido "muchos lugares comunes" y ha alertado del tono parlamentario "muy peligroso" que ha existido porque, como ha señalado, ha habido "insultos".

"Ante la falta de argumentos para destruir, para tirar las enmiendas, se ha instalado un tono muy bronco", ha lamentado González Frutos que además ha recordado las palabras de la presidenta Guardiola en su investidura cuando pedía a la oposición respeto, señala la formación en nota de prensa.

Ante esta situación, el diputado de Unidas por Extremadura ha señalado que la oposición ha mantenido ese respeto, pero ha censurado el comportamiento del gobierno, ya que ha habido excepciones pero el tono ha sido "bronco y faltón" y ha responsabilizado a la presidenta de la Junta de "lo que se ha llamado polarización política y que tiene unos responsables claros".

Por último, González Frutos ha puesto en evidencia que aparte de "ningún tipo de diálogo", en este pleno de presupuestos se han encontrado con el "insulto y la descalificación como argumento" frente al proyecto que Unidas por Extremadura ha defendido "a pesar del ruido", en el que "ha explicitado claramente cuál es la diferencia entre nuestro modelo y el modelo de las derechas".