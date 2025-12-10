Unidas por Extremadura da a conocer su programa electoral con chocolates con churros en Mérida

Unidas por Extremadura ha celebrado este martes una chocolatada en el centro de Mérida, donde la candidata, Irene de Miguel, ha aprovechado la ocasión para dar a conocer a la ciudadanía el programa electoral de la confluencia electoral, compuesto por 850 medidas “para cambiar esta tierra”. “Un programa muy apegado a la calle” ha añadido.

De Miguel ha dicho, mientras repartía chocolates con churros a todas las personas que se han parado en la carpa de Unidas por Extremadura, que “el 21 de diciembre todos los buenos propósitos que tenemos en forma de programa se harán realidad”.