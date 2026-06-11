Unidas por Extremadura y el científico Antonio Turiel cuestionan en Miajadas el modelo de las plantas de biogás en Extremadura

Doce son los proyectos para la instalación de plantas de biogás en Extremadura, así lo ha señalado la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, en una charla en la que el científico y divulgador del CSIC, Antonio Turiel, ha hablado sobre lo que hay detrás de estas plantas y sobre el modelo energético actual.

El encuentro que ha estado presentado también por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha celebrado este miércoles en Miajadas y ha contado con la presencia de numerosos vecinos de la localidad y representantes de plataformas vecinales de otros puntos de la región que rechazan la proliferación de estos proyectos en Extremadura. También han estado presentes la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, y los diputados, Juan Schirinzi y David Araújo

Entre esos doce municipios están además de Miajadas, Don Benito, Badajoz, Almendralejo, Valdetorres, Granja de Torrehermosa, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros, Mérida, Oliva de Plasencia, Villanueva de la Serena y Alconera. El proyecto de Villanueva de la Serena afectaría especialmente a La Coronada, tal y como ha recordado Alba Soto que ha señalado que del mismo modo la planta de Miajadas afectaría a Vivares y a Alonso de Ojeda. La diputada de Unidas por Extremadura ha señalado que la población “tiene que conocer qué hay más allá de estas plantas sobre todo cuando te la intentan vender como progreso y no lo es”.

Por su parte, Irene de Miguel que ha presentado al científico Antonio Turiel ha destacado que desde septiembre ha estado en Extremadura hasta en tres ocasiones, algo que ha señalado es “un lujo porque se vuelca en trasladar a la ciudadanía todas las cuestiones que desde la ciencia se están viendo y que quieren que miremos hacia otro lado”.

“Es necesario que entendamos que científicos como Antonio lo único que les mueve es precisamente desenmascarar este modelo capitalista, extractivista, contaminante y profundamente antidemocrático porque a los únicos que beneficia es a cuatro que además no viven aquí”, ha señalado De Miguel que además ha indicado que no está en contra de la tecnología del biogás pero sí del modelo basado en “traernos los residuos” por lo que siguen convirtiendo Extremadura “en una tierra de sacrificio y de saqueo”.

La portavoz de unidas por Extremadura ha defendido un modelo en el que se transformen los residuos de manera local y ha puesto como ejemplo Troil Vegas Altas, una empresa dedicada al tratamiento de lodos de almazara.

Además, Irene de Miguel ha recordado que este viernes, 12 de junio, la plataforma ciudadana 'Stop Biometano Granja de Torrehermosa' cortará la carretera N-432 en señal de protesta por la planta que se proyecta en la localidad.

De Miguel ha señalado que “ya es hora de que Extremadura alce la voz, que diga que ya basta y que aquí no se viene a contaminar más, a hacerse de oro con nuestros recursos y dejarnos empleos precarios. Queremos decidir nosotros y nosotras nuestro propio destino”.

Por su parte, Antonio Turiel ha recordado que en la actualidad “tenemos problemas ambientales gravísimos, uno de ellos es el cambio climático” que ha insistido es “muchísimo más grave de lo que se pretende dar a entender”. El científico ha hecho un repaso a la situación internacional, de los recursos energéticos y ha señalado que “nos estamos quedando sin petróleo”.

Tras la charla los vecinos y vecinas han compartido sus inquietudes sobre el proyecto de biogás.