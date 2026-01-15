UGT ve "insuficiente" la subida de 80 euros brutos para los profesores y reclama un "plan real de homologación salarial"

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Extremadura ha valorado la reciente subida de 80 euros brutos mensuales a los profesores, pero ha advertido de que esta medida resulta "claramente insuficiente" y "no responde a las necesidades reales del colectivo docente, que continúa situándose a la cola en retribuciones a nivel estatal".

A través de nota de prensa, UGT SP recuerda que, sin esta subida, el profesorado de Extremadura "sería el peor pagado a nivel nacional", por lo que ha insistido en que "esta mejora puntual no puede considerarse una solución estructural".

Según señala, lo acordado y respaldado por todos los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura, y "reclamado de forma reiterada" por UGT Servicios Públicos, es la "puesta en marcha de un plan de homologación salarial que permita equiparar progresivamente los salarios del personal docente de Extremadura a la media nacional", asegura.

El sindicato ha subrayado que el último acuerdo de mejoras salariales se firmó el 11 de enero de 2007, lo que "pone de manifiesto la ausencia de un marco retributivo actualizado desde hace casi dos décadas", una situación que provocó una "respuesta contundente" del colectivo docente, que "se materializó en la exitosa huelga del 7 de octubre" y en una manifestación en Mérida que "reunió a cerca de 8.000 maestros y profesores reclamando un nuevo acuerdo salarial", recuerda.

Por todo ello, el sindicato ha insistido en que "la dignificación de la profesión docente pasa necesariamente por una retribución justa y acorde a la responsabilidad, la carga de trabajo y la complejidad creciente de la labor educativa", tras lo que considera que las "subidas aisladas, sin una planificación a medio y largo plazo, no corrigen el agravio comparativo que sufre el profesorado extremeño desde hace años".

En este contexto, UGT Servicios Públicos valora de forma positiva la subida salarial del 2,5 por ciento con carácter retroactivo desde 2025, junto al incremento del 1,5 por ciento para el presente ejercicio, ampliable al 2 por ciento en función del IPC de 2026, que según apunta, es "fruto del acuerdo estatal impulsado por UGT SP, que contempla subidas progresivas hasta 2028".

No obstante, UGT Servicios Públicos Extremadura insiste en que "estas subidas de carácter general deben complementarse con medidas específicas en el ámbito autonómico", por lo que reclama a la Junta de Extremadura que "cumpla los compromisos adquiridos y abra una negociación real y efectiva para desarrollar un plan de homologación salarial que haga justicia al profesorado extremeño y reconozca su papel esencial en el sistema educativo público".

Finalmente, UGT Servicios Públicos advierte de que continuará defendiendo, "con firmeza y responsabilidad, los derechos laborales y salariales del personal docente, porque invertir en educación también pasa por cuidar y valorar a quienes la hacen posible cada día en las aulas", concluye.