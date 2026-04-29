UGT Extremadura peleará incluso con movilizaciones contra los aspectos "inconstitucionales" del pacto PP-Vox

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, se ha mostrado "en contra" del pacto PP-Vox para la gobernabilidad en la región por considerar que "criminaliza" a los migrantes, "recorta" la cooperación, "ataca" a los sindicatos y "deja en manos" de la ultraderecha derechos de los "más vulnerables".

Así, ha remarcado que el sindicato peleará contra dicho pacto, incluso con movilizaciones en la calle si es necesario, para rechazar los aspectos que puedan ser "inconstitucionales" del mismo, y para defender los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

"Estamos muy preocupados por el pacto, muy pendientes, y muy pendientes para que ese pacto en algunos términos, porque creemos que es inconstitucional y no se puede llevar a cabo, pero vamos a denunciar absolutamente todo lo que consideremos que no es constitucional y que afecta los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y de la ciudadanía en general", ha espetado.

De este modo, en declaraciones a los medios con motivo de la entrega este martes en Mérida de los Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez ha subrayado que el sindicato ofrecerá al nuevo Gobierno regional "diálogo y concertación social para intentar llegar a los máximos acuerdos posibles", y ha incidido en que en aquellos aspectos donde no sea posible, y en defensa de los derechos, se mostrará "enfrente".

Así, en cuanto a los Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura, que reciben entre otras personas la exvicepresidenta socialista del Gobierno Carmen Calvo, la sindicalista ha recordado que reconocen a personas que han luchado por la igualdad, la solidaridad y la justicia social, y ha puesto el acento en que este año se entregan en un momento en el que "parece que empiezan a cuestionarse" derechos y la democracia, y en el que para UGT hay que seguir "peleando".

Finalmente, y ante la próxima celebración del 1º de Mayo, la responsable de UGT Extremadura ha invitado a movilizarse de forma "masiva" para reclamar que los derechos laborales "no se retrasen".