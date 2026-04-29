UGT Extremadura entrega sus XV Premios Primero de Mayo y reivindica "más derechos frente a los retrocesos"

UGT Extremadura ha celebrado este martes el acto de entrega de los XV Premios Primero de Mayo, en el que ha reconocido con la insignia de oro a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, y se ha distinguido con las insignias de plata a diferentes personas y entidades por su compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales.

Durante su intervención, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha subrayado que estos galardones "no son un gesto simbólico, sino una declaración de principios" que reflejan el compromiso del sindicato con "la justicia social, la igualdad y la defensa del trabajo digno".

Sánchez ha advertido de que el acto se celebra en un contexto en el que "los derechos que parecían consolidados vuelven a estar cuestionados", por lo que ha insistido en que "no están garantizados para siempre y hay que defenderlos cada día".

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO SINDICAL Y SOCIAL

Los Premios Primero de Mayo, organizados por la Fundación Cultura y Trabajo de UGT Extremadura, distinguen cada año a personas, entidades y organizaciones cuya trayectoria destaca en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

Junto a la insignia de oro concedida a Carmen Calvo, el jurado ha otorgado las insignias de plata a María Ángeles Rodríguez Márquez, Esperanza López Hernández y Arantxa Fatela Rodríguez, así como a la sección sindical de UGT-SP en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y a Silvia Durán Giraldo, por su labor en el ámbito sindical y la defensa de las personas trabajadoras.

En su intervención, Patrocinio Sánchez ha puesto en valor los avances logrados en los últimos años, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones, aunque ha señalado que "no es suficiente mientras haya trabajadores que no llegan a fin de mes, precariedad, brechas salariales o riesgos laborales que siguen costando vidas".

En este sentido, ha lanzado un mensaje firme: "No vamos a permitir retrocesos en derechos laborales, ni en igualdad, ni en democracia", al tiempo que ha alertado del auge de discursos que "criminalizan a las personas migrantes, atacan a los sindicatos y cuestionan el diálogo social".