La UEx retoma diversas actividades para acercar el mundo empresarial al alumnado

La Universidad de Extremadura ha retomado recientemente diversas actividades destinadas a acercar el mundo empresarial y emprendedor a las aulas universitarias, unas iniciativas que se enmarcan dentro del proyecto Extremadura es Futuro, desarrollado por el Consejo Social de la UEx junto a la Fundación Mapfre.

En un comunicado, la universidad explica que el objetivo de este proyecto es "despertar la vocación emprendedora entre los estudiantes a través del testimonio directo de empresarios y emprendedores de la región que han logrado desarrollar proyectos de éxito desde Extremadura".

Las actividades están coordinadas por el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx, Francisco Javier Fragoso y la dinámica se basa en el aprendizaje a través de testimonios, de manera que empresarios y emprendedores extremeños visitan las aulas para compartir su experiencia profesional, los retos afrontados y los aprendizajes obtenidos.

Con ello, detalla la UEx, se pretende "desmontar uno de los mitos más extendidos entre los jóvenes, que desde Extremadura es difícil o imposible desarrollar proyectos empresariales competitivos".

Para facilitar este contacto directo entre universidad y empresa, se está creando una "red de profesores aliados", encargados de organizar estas visitas en sus aulas y de trabajar con el alumnado antes, durante y después de los encuentros.

Durante las últimas semanas se han desarrollado dos nuevas actividades en el marco de esta iniciativa. Por un lado, el alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales recibió la visita del fundador de Señorío de Montanera y de Ibercom Cooperativa, Francisco Espárrago Carande, mientras que la segunda actividad consistió en una visita de estudiantes de la asignatura de Contabilidad de Costes y Gestión a la fábrica de Vegenat, ubicada en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz).