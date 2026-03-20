La UEx pone en marcha una Red de Puntos Violetas en colaboración con la Delegación del Gobierno

La Universidad de Extremadura (UEx) ha avanzado la puesta en marcha una Red de Puntos Violetas, el primero de ellos situado en la Oficina de Igualdad de la institución en el campus pacense, en colaboración con la Delegación del Gobierno, y dirigido a informar y prestar acompañamiento tanto a estudiantes como a la comunidad universitaria o entre su personal sobre cualquier tipo de violencia que afecte a la mujer.

Junto a este primer Punto Violeta, la idea es que se vayan sumando más tanto en distintos centros como en los cuatro campus, en aras a contar con una red en la que se atienda cualquier situación que requiera consulta para posteriormente, y en función de la problemática, derivar cada caso a los recursos con los que se cuenta en Extremadura, como un centro de crisis o los juzgados dependiendo de la gravedad que se refiera. También se puede recomendar apoyo psicológico o acompañar a la víctima.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, han rubricado este jueves en el campus pacense una declaración de intenciones para establecer una Red de Puntos Violeta, en un acto que ha contado con la presencia de la directora de la Unidad de Igualdad de la UEx, Belén Suárez, y el jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación en la región, Antonio Manuel Caracol. Posteriormente, han visitado el citado Punto Violeta en el campus de Badajoz.

En su intervención, el rector ha agradecido a la Delegación y al delegado el interés y su empeño, compartido con la UEx, en destacar todo lo relacionado con la igualdad, la diversidad y el papel de las instituciones públicas en la defensa de estos valores que son "absolutamente fundamentales", al mismo tiempo que ha considerado que las instituciones públicas tienen que "demostrar", como en el caso de la UEx, que no solo son centros formativos y de generación y transferencia del conocimiento.

De este modo, muestran su "vocación" y "responsabilidad" de conseguir que sea "igualitaria", en la que no se quede a nadie fuera y donde cualquier extremeño o persona procedente de fuera de la región que quiera estudiar en esta universidad "se vea bien acogido", por lo que ha señalado que es un "orgullo" y un "placer" firmar este acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno, que les va a ayudar a impulsar esta iniciativa ante un tema en el que se debe tener "sensibilidad" y colaborar entre instituciones.

Por su parte, el delegado ha agradecido y ha considerado un "placer" firmar este acuerdo entre la UEx y la Delegación que ve un "paso importante", a la par que ha lamentado los "asesinatos" por violencia de género registrados y ha expuesto que es algo que las instituciones públicas no deben olvidar y ante lo que la universidad es "clave" en la instalación de este Punto Violeta, dado que en la misma se forman los futuros profesionales que van a trabajar para erradicar y luchar por la igualdad del ámbito sanitario, sociosanitario o jurídico, entre otros.

Y es que, como ha señalado, "la violencia de género es un problema de todos" y hay que combatirlo principalmente con la colaboración de las instituciones, mientras que cuando se instala un Punto Violeta supone que hay profesionales que se han preparado y han realizado los cursos oportunos para atender cualquier caso y dar la información necesaria, ya sea a alumnos o a su entorno y ante lo que ha reiterado lo "imprescindible" que es a este respecto la colaboración de los entornos de la víctima y la importancia de la inclusión de estas últimas en el sistema VioGén.