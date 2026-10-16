La UEx organiza en Cáceres el III Congreso Internacional de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx) acoge hasta este viernes el III Congreso Internacional de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta, bajo el lema 'La ciencia del comportamiento ante los desafíos del siglo XXI', organizado por el profesor del centro cacereño Ángel Sabino Mirón Sanguino.

Esta cita reúne en el campus de Cáceres a especialistas de distintas áreas que comparten el objetivo común de entender los mecanismos que guían las decisiones para generar propuestas aplicables que mejoren la vida de las personas. La Economía de la Conducta sigue ampliando su alcance en dominios clave como el ahorro, la innovación, la sostenibilidad, la educación, la gestión pública o la salud.

La ciencia del comportamiento ha demostrado que comprender cómo piensa, decide y actúa el ser humano "es clave para afrontar los grandes retos del siglo XXI" y "en un mundo marcado por la incertidumbre, la complejidad social, las transiciones tecnológicas, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las personas, la Economía de la Conducta ofrece herramientas esenciales para generar conocimiento útil, riguroso y orientado a la acción", informa la UEx.

La economía de la conducta estudia aspectos muy concretos del comportamiento, en este caso del consumidor en general y del inversor en particular. Este aspecto de la economía conductual ha sido muy poco tratado en general y está en pleno auge y apogeo.

Abarca distintos aspectos de los estudios de Economía y Finanzas, que van desde el marketing, a las herramientas de inversión y financiación del sector financiero", según ha explicado el profesor Mirón Sanguino.

Este congreso internacional brinda a los estudiantes universitarios la oportunidad de conocer de la mano de 40 especialistas internacionales de América y Europa técnicas, metodologías y estadísticas punteras sobre la economía de la conducta. El congreso puede seguirse de manera presencial y virtual y las conferencias están abiertas a la población interesada.

Este encuentro entre investigadores, profesionales y responsables públicos busca debatir, compartir evidencia y explorar nuevas perspectivas que permitan mejorar las decisiones individuales y colectivas.

El programa recoge 21 comunicaciones científicas en seis paneles, tres conferencias, dos mesas redondas y un espacio de colegios profesionales, con temas que van desde la planificación financiera al diseño de políticas más inclusivas, la sostenibilidad o la salud mental.

En el acto inaugural participaron José Manuel Hernández Mogollón, decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Emilio Borrega Romero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, y Rafael M. López Pérez, presidente de la Sociedad Científica de la Economía de la Conducta.