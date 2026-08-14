La UEx ofrecerá un programa de formación para jóvenes con discapacidad intelectual en el próximo curso

La Universidad de Extremadura ha sido seleccionada para participar en el programa UniDiversidad de Fundación ONCE para poder desarrollar un programa propio dirigido a formar a jóvenes con discapacidad intelectual y/o del espectro autista durante el próximo curso 2026/2027.

En total serán 36 universidades españolas las que desarrollarán programas universitarios de formación enfocados al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro del autismo durante el curso académico 2026-2027.

Esta iniciativa se enmarca en la décima edición del programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa de Empleo Juvenil, como han detallado sus impulsores.

A esta décima convocatoria se han incorporado cinco nuevos centros respecto al año académico anterior, sumando a la red a las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, Mondragón, Politécnica de Madrid, Alicante y el campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Estos cursos están dirigidos a personas de entre 18 y 29 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de forma previa al inicio del periodo formativo, según detalla Fundación ONCE en un comunicado.

Algunas de las competencias que los jóvenes abordarán son las encaminadas a mejorar la autonomía, los conocimientos humanísticos y la preparación laboral para incrementar sus opciones de inserción en el mercado de trabajo mediante la modalidad de empleo con apoyo.

Desde Fundación ONCE señalan que la finalidad prioritaria de esta medida es implicar a las instituciones de educación superior como "agentes decisivos en la inclusión social" de este colectivo, cuyo acceso a la enseñanza universitaria "resulta aún insignificante".

Según datos de la entidad, a lo largo de las ocho primeras ediciones del programa cerca de 3.000 jóvenes con discapacidad intelectual han participado en estas actividades formativas y en sus correspondientes prácticas laborales.

Junto a las nuevas incorporaciones, la nómina de instituciones participantes en la edición 2026-2027 se completa con las universidades andaluzas de Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide; las madrileñas Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria y CEU San Pablo; las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramón Llull; y las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca.

También participan la Universidad Miguel Hernández, la Jaume I, la Universidad de Murcia, la Católica de Murcia, la Universidad de Vigo, la de A Coruña, la Universidad de Cantabria, la de Oviedo, la Pública de Navarra, la de Extremadura, la San Jorge de Zaragoza y la Universidad de Castilla-La Mancha en su campus de Albacete.