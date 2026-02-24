La UEx inaugura las XXI Jornadas de Puertas Abiertas por las que pasarán cerca de 5.000 estudiantes en Badajoz y Cáceres

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado este lunes, día 23, las XXI Jornadas de Puertas Abiertas, una cita ya consolidada que permitirá a 4.957 estudiantes de segundo de Bachillerato -2.517 en Badajoz y 2.440 en Cáceres- acercarse a la realidad universitaria antes de dar el paso definitivo hacia su futuro académico.

Durante ocho jornadas, 113 institutos de Educación Secundaria participan en esta iniciativa que combina información, orientación y experiencia directa en las facultades y centros de la UEx.

El acto inaugural, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz, ha contado con la intervención de la adjunta al rector para el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas Morato; la jefa de Sección del Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA), Irene Cabañas Díaz; y el delegado del Consejo de Estudiantes, Carlos Lara.

Las jornadas se desarrollan del 23 al 26 de febrero en el campus de Badajoz y del 2 al 5 de marzo en el campus de Cáceres. Cada día, tras la bienvenida institucional, los asistentes visitan el centro previamente seleccionado en su solicitud, acompañados por estudiantes universitarios y recibidos por profesorado difusor, en un recorrido que se extiende hasta las 14,00 horas.

Durante la inauguración, la jefa de Sección del SIAA, Irene Cabañas Díaz, ha dado la bienvenida a la que será próximamente su "casa", la Universidad de Extremadura, y ha agradecido especialmente a orientadores y profesorado su implicación para hacer posible la participación del alumnado.

"Estamos aquí para vivir un día universitario, para que veáis cómo es la Universidad de Extremadura y podáis compartir una jornada con vuestros futuros compañeros y profesores. Dejad que la Universidad pase por vosotros; van a ser los mejores años de vuestra vida", ha expresado Cabañas.

Asimismo, ha recordado que el SIAA está a disposición del estudiantado para resolver cualquier duda y agradeció la colaboración desinteresada de los estudiantes voluntarios que hacen posible el desarrollo de las jornadas, informa en nota de prensa la UEx.

Por su parte, Rocío Blas ha subrayado que estas jornadas constituyen un punto de encuentro entre estudiantes de segundo de Bachillerato, sus profesores y los que pueden ser sus futuros compañeros el próximo curso. Ha destacado que se trata de una actividad muy demandada por centros educativos, familias y alumnado, ya que les ayuda a visualizar el futuro próximo al que van a enfrentarse y a conocer la oferta de grados que presenta la UEx.

La adjunta al rector ha puesto en valor la magnitud de la convocatoria, de tal modo que cerca de 5.000 estudiantes recorrerán los campus de Badajoz y Cáceres durante ocho días, con el apoyo de más de 600 personas entre personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), además de 100 estudiantes voluntarios por campus que colaboran cada jornada.

En representación del Consejo de Estudiantes, Carlos Lara ha animado a los asistentes a aprovechar la visita para plantear todas sus dudas a profesorado y estudiantes difusores, y les ha invitado a implicarse en la vida universitaria participando en asociaciones y actividades.

"Estas jornadas son fundamentales para que podáis conocer nuestras instalaciones y decidir con mayor seguridad vuestro futuro", ha afirmado, y ha destacado la creciente proactividad del estudiantado extremeño y la implicación de los voluntarios como reflejo del dinamismo de la comunidad universitaria.

En esta edición participan 113 institutos de Educación Secundaria, 57 de la provincia de Badajoz y 56 de la de Cáceres.

Las XXI Jornadas de Puertas Abiertas no sólo permiten conocer instalaciones y titulaciones, sino que ofrecen una inmersión real en la vida universitaria, facilitando que los futuros estudiantes tomen decisiones informadas sobre su formación superior.