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La UEx aprueba el calendario para las elecciones a rector, que serán el jueves 5 de noviembre

Pedro Fernández y Mercedes Sabido anuncian su intención de optar al cargo, que pasa a ser de seis años y no renovable.

Redacción

Extremadura |

La UEx aprueba el calendario para las elecciones a rector, que serán el jueves 5 de noviembre
La UEx aprueba el calendario para las elecciones a rector, que serán el jueves 5 de noviembre | UEx

La Universidad de Extremadura (UEx) ha aprobado el calendario para la convocatoria de elecciones a rector, que se celebrarán el jueves 5 de noviembre y contempla una segunda vuelta el día 28, si fuera necesario. La presentación de candidaturas se ha fijado para los días 29 y 30 de septiembre, y ya han anunciado su intención de presentarse el actual rector, Pedro Fernández Salguero, y la catedrática de Derecho Internacional Privado, Mercedes Sabido Rodríguez.

La proclamación provisional de candidaturas será el 1 de octubre y las reclamaciones podrán realizarse los días 2 y 5 de octubre. El 6 de octubre se conocerán las candidaturas definitivas y se realizará el sorteo de las mesas electorales, así como la definición y publicación del modelo de papeleta.

Del 7 de octubre al 3 de noviembre se celebrará la campaña electoral por parte de los candidatos y el 5 de noviembre se constituirán las mesas electorales, y la comunidad universitaria podrá votar de 10,00 a 19,00 horas. Cuando se cierren las urnas, se realizará el escrutinio y el traslado de los resultados a la Comisión Electoral de la UEx.

El 6 de noviembre habrá una proclamación provisional de resultados y los días 9 y 10 de noviembre se han fijado para posibles reclamaciones frente a los resultados provisionales, que se elevarán a definitivos el 11 de noviembre.

En caso de que fuera necesario una segunda vuelta se celebrará el 28 de noviembre, con una campaña del 12 al 16, y los resultados se proclamarían de forma definitiva el 24 de noviembre, según se recoge en el calendario aprobado por la universidad extremeña para elegir a su nuevo rector o rectora.

Se trata de un proceso sustentado por los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 11 de septiembre y que han sido adaptados a la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en los que se incluye como principal novedad que el mandato del Rectorado se fija en seis años y será improrrogable y no renovable.

De momento, dos personas han hecho pública su intención de concurrir a las elecciones. Se trata del actual rector Pedro Fernández Salguero, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, que llegó al cargo en 2022 como único candidato en las últimas elecciones celebradas hace cuatro años.

En esta ocasión tendrá que enfrentarse a Mercedes Sabido Rodríguez, catedrática de Derecho Internacional Privado y directora del Departamento de Derecho Privado de la UEx, que ya ha presentado su proyecto con el que quiere dar 'Un nuevo impulso para la UEx'.

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