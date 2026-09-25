La UEx se adhiere a la Semana Europea del Deporte para fomentar la práctica deportiva y hábitos saludables

La Universidad de Extremadura (UEx), ha participado en el acto de lanzamiento de la Semana Europea del Deporte 2026 (SED-26), celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) de Madrid.

Junto al Secretario de Estado para el Deporte, Juan Manuel Rodríguez Uribes, han estado presentes 14 universidades de toda España, que han formalizado su adhesión a esta iniciativa europea mediante la firma protocolaria del documento de compromiso.

La Semana Europea del Deporte, que se desarrolla entre los días 23 y 30 de septiembre, surgió en el seno de la Comisión Europea y tiene como objetivo combatir el sedentarismo y promover la práctica de actividad física y deporte entre la ciudadanía.

Durante el acto de la firma protocolaria y acompañando a la identidad visual de la UEx, se mostró públicamente el lema elegido por la institución para expresar su compromiso con la propuesta: 'En la Universidad de Extremadura entendemos el deporte como una forma de educar, cuidar y construir comunidad'.

De esta forma, la UEx se suma al resto de las universidades asistentes al acto, reafirmando su implicación en la promoción de estilos de vida activos y saludables entre la comunidad universitaria.

En especial, la Semana Europea del Deporte constituye una oportunidad para fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes universitarios, un colectivo en el que se pretende reforzar la continuidad de los hábitos de actividad física y deportiva durante su etapa formativa.

Con esta participación, la institución universitaria extremeña continúa impulsando el deporte y la actividad física como elementos fundamentales para la salud, el bienestar y la formación integral de los estudiantes universitarios, al tiempo que se suma al objetivo común de seguir haciendo crecer cada año la participación en la Semana Europea del Deporte.