El TSJEx pide a los actores del derecho agrario de Extremadura que trabajen de manera coordinada

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha participado este miércoles en el IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero, donde ha ensalzado la "lealtad institucional" que "siempre ha inspirado" este encuentro, al tiempo que ha llamado a colaborar a todas las instituciones implicadas en esta área: "En Extremadura somos pocos y, si no trabajamos juntos, no llegaremos a nada".

Tena Aragón ha participado en la inauguración del curso, que se celebra los días 11 y 12 de marzo en la Sala Capitular de la Hospedería de Guadalupe (Cáceres), junto a la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inés Herreros Hernández, y la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera. Además, como anfitrión, también ha intervenido el padre guardián del Real Monasterio de Guadalupe, Fray Vidal Rodríguez.

Tena Aragón ha destacado cómo este curso ha conseguido implantar "una forma de colaborar" entre todos los sectores del mundo del derecho agrario y ganadero que participan en él, incluyendo colegio de notarios, registradores, la Facultad de Derecho o letrados de la Junta de Extremadura.

En este contexto, ha ensalzado la "lealtad institucional" que "siempre ha inspirado" este encuentro, "sobrepasando posturas ideológicas e incluso profesionales".

"Hemos demostrado que somos capaces de hacerlo y, buena prueba de ello, es el punto en el que encontramos ahora", ha agregado, además de llamar a la colaboración entre las distintas partes del derecho agrario y ganadero.

Igualmente, ha avanzado cuestiones que podrían abordarse en la próxima edición del curso, como el reto de la energía o la transformación del mundo rural.

Por su parte, la vocal territorial del CGPJ, Inés Herreros, ha enfatizado que este curso "materializa y da sentido" al convenio de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana Yuste en materia de formación.

La vocal ha asegurado también que "es un honor" trabajar "codo con codo" con esta fundación, algo que se vuelve "más relevante" en los actuales momentos de "incertidumbre internacional".

Herreros ha destacado también que una de las principales competencias del CGPJ es la formación "rigurosa, técnica, y adaptada a las nuevas necesidades que van surgiendo". De ahí, ha explicado la "voluntad histórica" del Consejo General del Poder Judicial de mantener "sus puertas y ventanas abiertas" a una sociedad "a la que el buen jurista no puede dar la espalda".

Por su parte, el codirector del curso y presidente del Tribunal de Instancia de Cáceres, Rafael Estévez Benito, ha explicado este miércoles que, a pesar de que el derecho agrario y ganadero parece "un ámbito restringido", se trata de área de potencialidad "infinita".

Este curso se enmarca dentro del plan estatal de formación del CGPJ e intenta abordar el derecho agrario y ganadero desde un triple enfoque: iberoamericano, europeo y regional y está enfocado como un encuentro interprofesional dirigido a jueces y magistrados, juristas, notarios y registradores de la propiedad, ha informado en nota de prensa el CGPJ y Fundación Yuste.

Entre los ponentes de esta edición, destacan el vicepresidente del Tribunal Supremo y magistrado de la Sala de lo Contencioso, Dimitry Berberoff Ayuda; la presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez; la doctora en Derecho por la Universidad de los Andes (Chile), Francisca María Barrientos Camus; o el director general adjunto en la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, Diego Canga Fano.

En cuanto a los temas a tratar, este año, y tras los incendios que afectaron a Extremadura el pasado verano, se ha incluido una mesa redonda para tratar las implicaciones de estas catástrofes desde una perspectiva jurídica, que contará con el jefe de servicio del Infoex, David Jorge Vegas.

Asimismo, se analizarán la situación de las personas con discapacidad en el mundo rural, con especial referencia a las mujeres, los retos que plantea la innovación en ingeniería alimentaria y distribución de productos agrícolas y ganaderos, en una mesa donde intervendrá la presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Matilde García Duarte, y las implicaciones jurídicas de la tauromaquia, en una mesa redonda en la que participarán el presidente de la Maestranza y magistrado, José Luque Teruel, y el ganadero Victorino Martín, moderada por el vocal del CGPJ José Antonio Montero Fernández.

El curso está codirigido, además, por el director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, y cuenta con la colaboración del Colegio Notarial de Extremadura y del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

Cabe destacar que la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera, ha valorado el papel de la mujer en el sector agroganadero y ha destacado que están al frente de casi un tercio de las explotaciones del campo, lo que está permitiendo avanzar hacia un modelo más diverso, justo y representativo de la sociedad.

La secretaria general ha afirmado que estas jornadas "se han convertido en un espacio de encuentro y reflexión entre el mundo jurídico y el sector primario", y ha reivindicado el campo como una actividad económica fundamental y como forma de vida que "forja la identidad de nuestros pueblos y desempeña un papel fundamental en el equilibro social y ambiental del mundo rural".

Para María del Ara Sánchez, el Derecho Agrario y Ganadero garantiza la seguridad jurídica, la sostenibilidad y el desarrollo en el medio rural y ha añadido que, gracias a su constante evolución, permite abordar retos de forma transversal como "la situación de la mujer en estos sectores tradicionalmente masculinizados y rural".

En España, cerca del 29 por ciento de las explotaciones agrarias están dirigidas por mujeres, cifra que se ha mantenido en los últimos años de forma estable, "confirmando una tendencia sostenida con un amplio margen de crecimiento", ha afirmado la secretaria general.

En Extremadura esta evolución se refleja con "especial claridad" en la formación, ya que en los cuatro Centros de Formación del Medio Rural el 30,24 por ciento del alumnado matriculado son mujeres (114 alumnas de un total de 377 estudiantes), ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, María del Ara Sánchez ha reconocido que el sector agrario extremeño está avanzando hacia un modelo más diverso, en el que las mujeres tienen un papel más protagonista "dando pasos firmes para emprender en el sector".