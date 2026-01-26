CARRETERAS

Tres vías cacereñas permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la Borrasca "Ingrid"

Si que se restableció la circulación en la jornada de ayer en la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla.

A raíz de la borrasca Ingrid que azota a la península, informarles que se mantienen cerradas al tráfico la provincial CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor, así como en la CC-224, de Hervás a la N-110 por el Puerto de Honduras, y en la CC-437, de la EX-118 al Pico Villuercas. Si que se restableció la circulación en la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla.

Por otro lado y ajenas a los efectos de la borrasca, precaución al circular a esta hora por la A5 km 192 a la altura de Belvís de Monroy, sentido creciente del kilometraje hacia la salida 192 donde encontraremos el carril derecho cerrado debido a un obstáculo fijo, así como en la A66, km 684 en el Raposo, dirección Madrid donde encontraremos el arcén cerrado también por obstáculo fijo.

