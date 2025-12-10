Tres entidades locales extremeñas contarán con ayudas de la Junta para exhumar e identificar víctimas de la Guerra Civil

El Ejecutivo ha aprobado el decreto por el que se acuerda de forma singular la concesión directa de subvenciones a entidades locales extremeñas para llevar a cabo actuaciones de exhumación, identificación y dignificación de víctimas de la Guerra Civil en la región, por un importe total de 124.217 euros, y se regula su concesión.

Serán beneficiarios de estas subvenciones el Ayuntamiento de Fuentes de León, con 45.000 euros para elaborar un proyecto y construcción de un monumento conmemorativo a las víctimas de la represión de la Guerra Civil y la dictadura en el cementerio municipal, y el Ayuntamiento de Miajadas, con 17.055 euros para trabajos de identificación mediante análisis antropológicos y genómicos de las víctimas localizadas en las fosas comunes de la Guerra Civil del cementerio municipal.

También el Ayuntamiento de Valverde de Llerena, con 62.162 euros para la exhumación y trabajos de identificación de las víctimas localizadas en las fosas comunes de la Guerra Civil del cementerio municipal.

El procedimiento de estas ayudas se ha iniciado previa solicitud de las entidades beneficiarias y las subvenciones, que tienen carácter excepcional, serán otorgadas por concesión directa ya que concurren razones de interés público, cultural y humanitario, así como circunstancias que dificultan de forma objetiva la convocatoria pública, ha señalado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero el importe en ningún caso podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Por otro lado, el Ejecutivo extremeño ha autorizado el encargo a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) para la prestación de apoyo a los trabajos de localización, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en Extremadura y otras tareas relacionadas con la memoria histórica y la concordia, por un importe total de 405.803 euros.

El plazo de ejecución de este encargo comenzará el 1 de enero de 2026 y finalizará el 30 de septiembre de 2029. Entre sus objetivos destaca la creación y mantenimiento de los sistemas de registro establecidos en la actual normativa (censos de víctimas); crear y organizar el Banco Regional de ADN de víctimas y sus familiares, así como establecer los protocolos de funcionamiento y contribuir al desarrollo y actualización del mapa de fosas de Extremadura.

Asimismo, se pretende mejorar la respuesta a la demanda social referida a la atención a víctimas, familiares y agrupaciones e instituciones y contribuir a los trabajos de identificación y documentación de los bienes históricos vinculados a la Guerra Civil para "garantizar su protección jurídica, salvaguarda y difusión, entre otras cuestiones".