Tres detenidos en la comarca cacereña de La Vera por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil ha detenido a una mujer y dos hombres, de entre 21 y 45 años, por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, que operaban en toda la provincia de Cáceres pero principalmente en la comarca de La Vera.

Como resultado de la Operación Kerem, que ha conllevado el registro de varios inmuebles, se han aprehendido unos 540 gramos de cocaína, 80 dosis de MDMA, 14 gramos de marihuana, alrededor de 22.000 euros en billetes de diverso valor y utensilios para la supuesta preparación y venta de la droga.

Además, se han intervenido dos pistolas detonadoras, así como municiones de diferentes calibres, machetes y armas blancas. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres detenidos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Las investigaciones las han llevado a cabo agentes del Equipo de Policía Judicial y el Equipo ROCA, ambos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de un grupo criminal, dedicado al tráfico de drogas, en la comarca de La Vera.

Los agentes realizaron numerosas diligencias de investigación, tanto policiales como judiciales, para tratar de obtener indicios y pruebas acerca de la existencia de los delitos investigados, así como de la implicación de los sospechosos en ellos.

El grupo criminal desarticulado operaba en diversos municipios de la provincia de Cáceres, mayoritariamente en la comarca de La Vera, "proporcionando a los consumidores la posibilidad de adquirir varios tipos de sustancias estupefacientes consideradas como gravemente perjudiciales para la salud", recoge la nota.

REGISTRO DE DOS INMUEBLES

En el marco de las investigaciones, el pasado 29 de diciembre de 2025, se procedió a la realización de sendas diligencias de entrada y registro en dos inmuebles ubicados en la mencionada comarca, autorizadas por la autoridad judicial, donde se aprehendió la droga, las armas, el dinero y los utensilios para la supuesta preparación y venta de la droga, además de teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación.

Los hallazgos corroboraron cómo los inmuebles objeto de las entradas y registros eran utilizados para la supuesta preparación de la droga, así como para su almacenamiento, empleando los integrantes del grupo diferentes medidas de seguridad para tratar de evitar asaltos de bandas rivales y/o la acción policial sobre ellos.

Como resultado de la que se ha denominado como Operación Kerem, han sido detenidos una mujer y dos hombres por supuestos delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal.

Tras ser puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 5 de Plasencia (Cáceres), así como de la Fiscalía Provincial de Cáceres, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres detenidos.