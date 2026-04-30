Tres cocineros disputarán el Certamen Regional de Gastronomía el 1 de junio en Badajoz

Tres cocineros disputarán el Certamen Regional de Gastronomía de Extremadura el próximo 1 de junio en el Fuerte de San Cristóbal de Badajoz, que contará con tres cocinas semiprofesionales en las que prepararán junto a sus ayudantes dos elaboraciones diferentes cada uno, entre carne de caza, en concreto lomo, lengua y morro de jabalí, y pescado, tenca.

Se trata de los mismos productos principales en los que se deberán basar las elaboraciones que se presenten los días 19 y 20 de octubre en el Certamen Nacional de Gastronomía, que se celebra igualmente en la ciudad de Badajoz en el marco de la Feria Espiga organizada por Caja Rural de Extremadura y en el que participará el mejor de los tres finalistas de la fase regional.

El concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha presentado el Certamen Regional de Gastronomía 2026 junto al presidente de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), Manuel Corbacho, y ha detallado que se vuelve a desarrollar en el Fuerte de San Cristóbal por tercera edición consecutiva, la quinta que organiza dicha agrupación con la colaboración del ayuntamiento, y en la que se conjugan dos grandes "puntales" turísticos, como son el patrimonio histórico fortificado y la gastronomía en la ciudad.

Asimismo, el edil ha señalado que participan tres finalistas y quien gana pasa de forma directa al certamen nacional con un aliciente de especial interés como que este último se desarrolla igualmente en Badajoz, a la par que ha destacado sobre la fase autonómica que tendrá lugar a partir de las 8,00 horas con entrada libre para todos los públicos.

Por su parte, Manuel Corbacho ha detallado que este año dan un "salto de calidad" con tres cocinas semiprofesionales de la mano de Cocinas Velasco, y que el concurso lo disputarán tres participantes, con sus ayudantes, seleccionados por el jurado del concurso entre los candidatos que se presenten a partir de este miércoles, cuando publicarán en las redes sociales las bases del certamen, y hasta el 20 de mayo.

Ante ello, el jurado se decantará por los finalistas según el currículum o las recetas o elaboraciones de los platos que presenten, en relación a las cuales se valora el trato que se le da al producto, la originalidad o la mezcla de tradición y vanguardia, entre otros aspectos.

En este sentido, serán cinco horas de concurso y tienen que presentar dos elaboraciones diferentes, lomo, lengua y morro de jabalí y tenca como productos principales que aporta la organización, mientras que los concursantes deberán llevar el resto de los ingredientes crudos y cocinarlos in situ, en este concurso en el que el jurado lo compondrán varias personas entre las que está confirmada la presencia de Fernando Bárcena como presidente.

Corbacho ha indicado igualmente que en 2025 fueron ocho los candidatos y que el campeón de Extremadura fue Kiko Sayago, quien posteriormente quedó segundo en el certamen nacional, y ha concretado que en el autonómico se deben presentar siete platos entre seis para el jurado y uno de presentación, mientras que en el nacional serán 10 platos para el jurado y otros dos más, uno para la prensa y otro para que lo pueda ver el público asistente.