Unas treinta empresas optan al Premio Pyme del Año de la provincia de Cáceres, que cumple diez ediciones

Alrededor de una treinta de empresas opta al Premio Pyme del Año de la provincia de Cáceres, que cumple diez ediciones, y cuyo jurado se ha reunido este miércoles para evaluar y deliberar sobre las distintas candidaturas presentadas en la convocatoria de este año.

La convocatoria alcanza en 2026 la décima edición reconociendo el talento, el esfuerzo y la capacidad de transformación de las empresas de la provincia.

Durante esta década, el Premio Pyme del Año ha puesto el foco en empresas de diferentes sectores y municipios cacereños, visibilizando historias empresariales marcadas por la creación de empleo, la innovación, la internacionalización, la transformación digital y el compromiso con Extremadura.

En esta décima edición una treintena de empresas de la provincia cacereña han decidido dar un paso adelante y presentar sus candidaturas, optando tanto al premio principal como a las distintas categorías que reconocen algunas de las áreas que resultan esenciales para afrontar los retos de la empresa actual.

MENCIÓN AL LEGADO EMPRESARIAL

Cabe destacar que, como novedad de esta décima edición, el Premio Pyme del Año incorpora la Mención al Legado Empresarial, un reconocimiento destinado a distinguir a una empresa que sobresalga especialmente por su impacto económico y social en el territorio.

Con esta nueva distinción, el certamen quiere reconocer no solo la actividad empresarial y los resultados de una pyme, sino también su capacidad para dejar huella en su entorno por su contribución a la economía local, por la generación de empleo, por su vinculación con el territorio y por el impacto positivo de su trayectoria en la sociedad.

La Mención al Legado Empresarial se entregará junto al Premio Pyme del Año 2026 y los cuatro accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

SOBRE EL CERTAMEN

El certamen, organizado conjuntamente por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y El Periódico Extremadura, busca reconocer el esfuerzo y la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, piezas clave en la dinamización de la economía local y en la creación de empleo.

El jurado ha estado integrado por el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias; el jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo la Diputación de Cáceres, Javier Luna; el gestor de Instituciones de la Dirección Territorial del Banco Santander, Luis Coello, y el redactor de El Periódico Extremadura, Juan José Ventura.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, ha resaltado que esta décima edición constituye "una oportunidad para celebrar una década de compromiso con las empresas que hacen avanzar la provincia y para reivindicar el papel de las pymes como pieza fundamental de la economía regional".

El fallo del jurado se dará a conocer en el marco de la gala del Premio Pyme del Año 2026, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, y que reunirá a más de un centenar de representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la provincia y región.